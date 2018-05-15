Жан Рено снимется в фильме о Ходже Насреддине 

Россия и Узбекистан вместе снимут кино о восточном фольклорном персонаже Ходже Насреддине, сообщает Sputnik Узбекистан.
Об этом кинематографисты договорились в рамках Каннского кинофестиваля. Съемки должны начаться в Узбекистане уже в этом году.
Как рассказал продюсер кинокомпании "Реновацио" Георгий Малков, в актерский состав картины приглашен французский актер Жан Рено.
"В проекте "Ходжа Насреддин" половина творческой и технической группы будет состоять из узбекских специалистов",
— отмечают, в свою очередь Центре развития кинематографии Узбекистана.
Национальный павильон Узбекистана работает в рамках 71-го Каннского кинофестиваля, представляя современное узбекское кино.
Всего на фестивале представлены три картины из Узбекистана — фильм Рашида Маликова "Сабот" (Стойкость), "Скорпион" Мухлисы Азизовой и "Цель" Рустама Мелиева.