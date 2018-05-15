Жан Рено снимется в фильме о Ходже Насреддине

Россия и Узбекистан вместе снимут кино о восточном фольклорном персонаже Ходже Насреддине, сообщает Sputnik Узбекистан.

Об этом кинематографисты договорились в рамках Каннского кинофестиваля. Съемки должны начаться в Узбекистане уже в этом году.

"В проекте "Ходжа Насреддин" половина творческой и технической группы будет состоять из узбекских специалистов",

— отмечают, в свою очередь Центре развития кинематографии Узбекистана.

Национальный павильон Узбекистана работает в рамках 71-го Каннского кинофестиваля, представляя современное узбекское кино.