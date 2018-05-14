В Севастополе на фестивале документальных лент о войне представят итальянский фильм

РИМ, 14 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова /. Итальянскую документальную ленту впервые представят на международном фестивале документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе», который пройдет в Севастополе с 15 по 21 мая. О приглашении итальянского режиссера Мауро Витторио Куаттрина с его работой «Огонь над ангелами» (Il Fuoco sopra gli Angeli) корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник член регионального совета области Венето Стефано Вальдегамбери, уточнив, что фильм снят при поддержке региональных властей.

Картину Куаттрины покажут вне конкурса в программе «Евразийская панорама», в которой представлены 20 фильмов из разных стран. Специально для показа в Севастополе сделали перевод на русский язык. Режиссер рассказывает о драматическом эпизоде Второй Мировой войны, произошедшем во французском местечке Орадур-сюр-Глан. 10 июня 1944 года германские захватчики полностью разрушили небольшой французский городок и истребили 642 его жителя. Все женщины и дети были сожжены заживо в местной церкви.

По решению президента Франции генерала де Голля деревня после войны не восстанавливалась, став страшным немым свидетельством зверств войны и памятником ее невинным жертвам. Среди них была эмигрировавшая из Венето во Францию итальянка Лучия Дзоккарато и ее семеро детей. Повествование Куаттрины как будто от ее лица настолько пронзительно, что итальянская военная прокуратура вновь открыла расследование этого эпизода спустя более чем 70 лет.

Фестиваль в Севастополе, посвященный фильмам о войне, проходит в 14-й раз. В его афише заявлены 115 фильмов, 83 из них участвуют в конкурсной программе.