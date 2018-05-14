Ещё
В Севастополе на фестивале документальных лент о войне представят итальянский фильм
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Севастополе на фестивале документальных лент о войне представят итальянский фильм 

ТАСС 1 час назад
РИМ, 14 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянскую документальную ленту впервые представят на международном фестивале документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе», который пройдет в Севастополе с 15 по 21 мая. О приглашении итальянского режиссера Мауро Витторио Куаттрина с его работой «Огонь над ангелами» (Il Fuoco sopra gli Angeli) корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник член регионального совета области Венето Стефано Вальдегамбери, уточнив, что фильм снят при поддержке региональных властей.
Картину Куаттрины покажут вне конкурса в программе «Евразийская панорама», в которой представлены 20 фильмов из разных стран. Специально для показа в Севастополе сделали перевод на русский язык. Режиссер рассказывает о драматическом эпизоде Второй Мировой войны, произошедшем во французском местечке Орадур-сюр-Глан. 10 июня 1944 года германские захватчики полностью разрушили небольшой французский городок и истребили 642 его жителя. Все женщины и дети были сожжены заживо в местной церкви.
По решению президента Франции генерала де Голля деревня после войны не восстанавливалась, став страшным немым свидетельством зверств войны и памятником ее невинным жертвам. Среди них была эмигрировавшая из Венето во Францию итальянка Лучия Дзоккарато и ее семеро детей. Повествование Куаттрины как будто от ее лица настолько пронзительно, что итальянская военная прокуратура вновь открыла расследование этого эпизода спустя более чем 70 лет.
Фестиваль в Севастополе, посвященный фильмам о войне, проходит в 14-й раз. В его афише заявлены 115 фильмов, 83 из них участвуют в конкурсной программе.
ТАСС: последние новости
Наши везде: Россия оккупировала Каннский фестиваль AP: монтажер Энн Коутс умерла в возрасте 92 лет В Индии прошла премьера фильма "Собибор"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах303
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал1
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру12
Тест: угадайте актера в гриме
В смерть этих знаменитостей мало кто поверил
Видео
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
02:57
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал
Кино
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
06:51
В смерть этих знаменитостей мало кто поверил
Кино
10:32
Почему пропадают дети из кино
Кино
04:37
Как журналисты конфузятся в прямом эфире
ТВ
02:47
Как Евгений Стеблов стал «типичным уголовником»
Кино
02:52
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение