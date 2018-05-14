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Netflix анонсировал второй сезон «Затерянных в космосе»
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Netflix анонсировал второй сезон «Затерянных в космосе» 

Газета.Ru 1 час назад
Сериал «Затерянные в космосе» о семье межгалактических путешественников продлен на второй сезон через месяц после премьеры на Netflix, сообщает Deadline.
Новый сериал стримингового сервиса Netflix смог привлечь 3,16 млн зрителей в первые же сутки после релиза. Это третья по успешности премьера сервиса, уступающая лишь премьере второго сезона сериала «Очень странные дела» и фильма «Яркость».
Главные роли в сериале сыграли Тоби Стивенс, Молли Паркер, Максвелл Дженкинс.
Сериал является ремейком классического сериала 1960-х. Действие разворачивается в ближайшем будущем, когда колонизация космоса стала реальностью. В центре сюжета — семья Робинсон, на пути к новому месту жительства сбившаяся в космосе с курса и вынужденная выживать в незнакомых и враждебных условиях.
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