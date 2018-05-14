Netflix анонсировал второй сезон «Затерянных в космосе»

Сериал «Затерянные в космосе» о семье межгалактических путешественников продлен на второй сезон через месяц после премьеры на Netflix , сообщает Deadline.

Новый сериал стримингового сервиса Netflix смог привлечь 3,16 млн зрителей в первые же сутки после релиза. Это третья по успешности премьера сервиса, уступающая лишь премьере второго сезона сериала «Очень странные дела» и фильма «Яркость».

Сериал является ремейком классического сериала 1960-х. Действие разворачивается в ближайшем будущем, когда колонизация космоса стала реальностью. В центре сюжета — семья Робинсон, на пути к новому месту жительства сбившаяся в космосе с курса и вынужденная выживать в незнакомых и враждебных условиях.