Открытие фестиваля «Мелиховская весна» и «Ночь музеев» пройдут 19 мая в Мелихове

Концертную программу в стиле джаз, показ короткометражного фильма и авангардную оперу представят гостям на открытии театрального фестиваля «Мелиховская весна», которое пройдет в рамках ежегодной акции «Ночь музеев» 19 мая, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» в этом году пройдет с 19 по 26 мая в 19-й раз в государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово». Программу фестиваля традиционно составят спектакли по произведениям А. П. Чехова.

«В рамках ежегодной акции «Ночь музеев» на веранде главного дома А. П. Чехова состоится торжественное открытие фестиваля. Зрителей ждет остроумная и совсем не официальная церемония с концертной программой и представлением участников «Мелиховской весны» в стиле джаз-кабаре», — говорится в сообщении.

В день старта фестиваля 19 мая творческие мероприятия начнутся еще до церемонии открытия. В 15:00 в Театральном дворе будет гостям покажут короткометражный фильм «Чайка». Затем гостям представят авангардную оперу по сцене-монологу в одном действии А. П. Чехова «О вреде табака».

После официальной части и концерта зрители разойдутся по разным «локациям» Мелихова. Одни попадут в Театральный двор на вечер художественного слова по произведениям А. П. Чехова. Вторая часть гостей в это время сможет посмотреть фильм известного театрального и кинорежиссера Юрия Грымова «Три сестры», в котором снялись звезды отечественного кино.

В рамках дополнительной программы фестиваля в этом году состоятся кинопоказы и мастер-классы для актеров, а для маленьких зрителей впервые будет проведен специальный Детский день.

В фестивале примут участие театры Москвы, Гродно, Самары, Липецка, Сыктывкара, Перми и Йошкар-Олы. Состав участников 19-го фестиваля утвердил экспертный совет, состоящий из известных российских театральных критиков.