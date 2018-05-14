Аднан Коч: Жена не выдержала моей популярности!

Sobesednik.ru поговорил со звездой сериала «Восток-Запад» Аднаном Кочем о личных переживаниях, связанных со съемками.

14 мая на «Домашнем» стартует новый сезон русско-турецкой мелодрамы «Восток-Запад», одну из главных ролей в которой исполняет Аднан Коч.

«Конфликты привели к финишу»

— Аднан, ваш герой — Кемаль в сериале «Восток-Запад» — известный репродуктолог, успешный человек, который в один момент, встретив любовь, решает поменять всю свою жизнь. Он похож на вас?

— Мне кажется, что нас с моим персонажем на самом деле многое связывает. По сериалу в первом сезоне Кемаль принимает непростое решение уйти от жены и идти за любовью. Во время съемок я тоже пережил развод, но уже в реальной жизни.

— Расскажете о причине развода? Вам, так же как и Кемалю, не хватало любви в семье?

— Моя жена, к сожалению, не смогла смириться с теми обстоятельствами, в которых я оказался, став известным. У меня очень плотный график, и, кроме съемок, я каждый вечер выступаю в клубе, пою. Разумеется, у меня появилось очень много поклонниц, к которым супруга ревновала меня. В связи с этим конфликты начали расти. По моему мнению, моя идеальная жена должна любить меня больше, чем себя, и отдавать всю себя семье без остатка, невзирая на карьеру и прочие цели. Это может показаться эгоистичным, но я уверен, что мы сами создаем свою жизнь и все возможно.

— Многие ваши поклонницы в России связывали развод с романом с Евгенией Лозой , которая в сериале исполнила роль Татьяны.

— Да, действительно, после выхода сериала на Женю повалил шквал сообщений в соцсетях. Чего там только не говорили. Но на самом деле нас с Женей связывают очень дружеские отношения, не больше. Я знаю, как долго она переживала расставание со своим любимым человеком, и мне кажется, что она еще не готова к чему-то новому, но я надеюсь, что мы обязательно еще найдем каждый свое счастье.

На съемках «Востока-Запада» // Фото: пресс-служба телеканала «Домашний»

— Несмотря на это, сцены любви и ревности у вас с Женей выходят очень реалистично.

— Открою вам небольшой секрет. Все наши реплики мы записываем на двух языках. Я на турецком, а Женя на русском. Если бы вы побывали на съемочной площадке, то точно бы прочувствовали, как удивительно мы слышим друг друга и, несмотря на разные языки, понимаем и пытаемся донести самые яркие краски характеров наших персонажей.

«Удивляю близких русскими блинами»

— И все же за время съемок вам удалось выучить хотя бы несколько фраз на русском?

— К сожалению, русский дается мне с трудом, но я честно стараюсь! В этом году даже поздравлял российских поклонниц с Международным женским днем на русском (смеется). А вообще на съемках я еще научился жарить настоящие русские блины! Не просто жарить, но и ловко их переворачивать, подбрасывая в воздух. Теперь при случае удивляю моих друзей на семейных застольях.

— В России вы стали очень популярны. Пишут ли вам русские поклонницы и как вы на это реагируете?

— Мне, конечно, очень приятно внимание поклонниц, ведь я работаю для зрителей. Они меня приняли. Прошел целый год после первого сезона, но многие обращаются ко мне в соцсетях до сих пор и очень ждут продолжения сериала. К сожалению, у меня нет времени, чтобы отвечать на вопросы, но я вижу все комментарии и, если они на русском, обязательно прошу мне перевести на турецкий, чтобы понимать, о чем люди пишут.

— Есть ли у турецких актеров какие-либо табу, связанные с культурой или религией?

— Актер должен быть достаточно гибким, чтобы максимально вжиться в образ своего персонажа. Не могу сказать, что есть запреты, которые связаны с культурой. Есть вещи, которые я сам себе не могу позволить.

— Чего ждать зрителям во втором сезоне?

— Ждите сюрпризов и шокирующих поворотов судьбы героев. Уверен, что по накалу страстей новый сезон превзойдет первый. Иногда сюжетная линия меняется с такой скоростью, что мы сами не успеваем отследить последовательность событий, и все же я хочу вам немного приоткрыть тайну: Кемаль и Татьяна отправятся жить на родину Тани, где им снова придется столкнуться с национальными противоречиями и проверить свои отношения на прочность.