Две картины российских режиссеров удостоились наград на фестивале анимации в Софии

ТАСС , 14 мая. Мультипликационные фильмы двух российских режиссеров были отмечены наградами IX Международного фестиваля анимационных фильмов «Золотой кукер», который проходил с 7 по 13 мая в столице Болгарии. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте киносмотра.

Победителями в других номинациях стали работы режиссеров из Польши, Болгарии, Ирана, Грузии, Мексики, Швейцарии, Франции, Венгрии, Ливана и Великобритании.

Гран-при фестиваля «Золотой кукер» за лучший фильм фестиваля удостоена картина «Ох, мамочка!» (O Matko!) польского режиссера Паулины Зиолковской.

Кукеры — это ряженые на Масленицу или Святки у болгар. Он одеваются в шкуры, надевают на лица покрытые длинной шерстью маски и исполняют обряды, символизирующие силы плодородия.