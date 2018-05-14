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Две картины российских режиссеров удостоились наград на фестивале анимации в Софии
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Две картины российских режиссеров удостоились наград на фестивале анимации в Софии 

ТАСС 17 минут назад
ТАСС, 14 мая. Мультипликационные фильмы двух российских режиссеров были отмечены наградами IX Международного фестиваля анимационных фильмов «Золотой кукер», который проходил с 7 по 13 мая в столице Болгарии. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте киносмотра.
Лента «Самый страшный друг» режиссера Кирилла Кравченко победила в номинации «Лучший детский анимационный фильм». Картина Светланы Андриановой «Два трамвая» была признана лучшим короткометражным фильмом.
Победителями в других номинациях стали работы режиссеров из Польши, Болгарии, Ирана, Грузии, Мексики, Швейцарии, Франции, Венгрии, Ливана и Великобритании.
Гран-при фестиваля «Золотой кукер» за лучший фильм фестиваля удостоена картина «Ох, мамочка!» (O Matko!) польского режиссера Паулины Зиолковской.
Кукеры — это ряженые на Масленицу или Святки у болгар. Он одеваются в шкуры, надевают на лица покрытые длинной шерстью маски и исполняют обряды, символизирующие силы плодородия.
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