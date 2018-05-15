Бог Тор даст старт 102-й гонке «500 миль Индианаполиса»

27 мая в Индианаполисе (США) в 102-й раз пройдёт знаменитая гонка «Indy 500». Организаторы решили, что стартовать участники будут по сигналу Бога Тора — честь взмахнуть зелёным флагом на Indianapolis Motor Speedway оказали австралийскому актёру Крису Хэмсворту.

Хэмсворт приедет на «Старую кирпичницу» не просто так — австралиец является послом швейцарского часового бренда TAG Heuer, который, в свою очередь, один из спонсоров гонки «Indy 500» и серии Verizon IndyCar.

"Для меня, как посла TAG Heuer и любителя гонок, большая честь взмахнуть зелёным флагом на «Indy 500», — сказал Хемсворт.