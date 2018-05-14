Кино — двигатель прогресса

Раньше в столице не было никаких условий для создания фильмов. Многие кинематографисты были вынуждены уезжать в другие города, например, в Минск, и все снимать там, а потом на компьютере вставлять виды Красной площади, Большого театра, Московского государственного университета и других знаковых достопримечательностей города.

МЧС, Сегодня кинематографисты могут направить обращение в Департамент культуры, который оценивает необходимость проведения съемок в тех или иных местах, согласовывает это с организацией, которая подала обращение, а затем расписывает график и условия. Отталкиваясь от того, какие выбраны места для съемок, департамент согласовывает требования обращающихся с Федеральной службой охраны Госавтоинспекцией , скорой помощью и другими инстанциями.

Я считаю, что нужно как можно чаще снимать фильмы, которые смогут привлечь в Москву еще больше инвестиций и капитала, а также людей, которые увидят красоту и дружелюбность города.

Мы видим, что зарубежные средства массовой информации часто создают негативный образ Москвы, пугают разрухой и враждебностью. А все совсем наоборот.

Я уверен, что чемпионат мира по футболу, который пройдет летом этого года, поможет открыть глаза многим людям, кто сюда приедет, и они уедут счастливыми. Например, Стивен Сигал получил отечественное гражданство, потому что увидел Москву и узнал, как живется народу в России, какие мы поддерживаем взаимоотношения с другими странами.

Из художественного фильма, который показывает истинную Москву, зарубежные журналисты не смогут ничего «вырезать». И это очень важно, по моему мнению.

Кроме того, фильмы, действие которых происходит в столице, приносят доход в бюджет города и привлекают туристов.

Уверен, что кинокультура должна показывать Москву такой, какая она есть — не лучше и не хуже. Столица прекрасна, и ни один иностранец не уезжает отсюда равнодушным.