Вышел трейлер «Смертельного класса» — сериала про студентов-убийц

Канал Syfy опубликовал первый тизер сериала «Смертельный класс» (Deadly Class), основанного на одноимённом комиксе. Студенты, драки, погони и Бенедикт Вонг в роли наставника-мафиози — вам определённо стоит взглянуть на трейлер!

Шоу, как и первоисточник, будет рассказывать про паренька по имени Маркус. Он разочаровался в жизни, стал жить на улицах, но в итоге его вербуют в элитную дисциплинированную школу асассинов. Подростки учатся искусству убивать — точно так же, как и когда-то их родители.

Продюсерами сериала выступают братья Руссо («Первый мститель: Противостояние», «Мстители: Война бесконечности»), а сценарист комикса участвует в работе над адаптацией.

«Смертельный класс» выйдет ещё не скоро — премьера на Syfy намечена лишь на 2019 год.