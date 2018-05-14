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Вышел трейлер «Смертельного класса» — сериала про студентов-убийц
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Вышел трейлер «Смертельного класса» — сериала про студентов-убийц 

Мир фантастики 7 минут назад
Канал Syfy опубликовал первый тизер сериала «Смертельный класс» (Deadly Class), основанного на одноимённом комиксе. Студенты, драки, погони и Бенедикт Вонг в роли наставника-мафиози — вам определённо стоит взглянуть на трейлер!
Шоу, как и первоисточник, будет рассказывать про паренька по имени Маркус. Он разочаровался в жизни, стал жить на улицах, но в итоге его вербуют в элитную дисциплинированную школу асассинов. Подростки учатся искусству убивать — точно так же, как и когда-то их родители.
Продюсерами сериала выступают братья Руссо («Первый мститель: Противостояние», «Мстители: Война бесконечности»), а сценарист комикса участвует в работе над адаптацией.
«Смертельный класс» выйдет ещё не скоро — премьера на Syfy намечена лишь на 2019 год.
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