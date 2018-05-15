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Дэдпул извинился перед Бекхэмом за шутку из фильма в его адрес
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Дэдпул извинился перед Бекхэмом за шутку из фильма в его адрес 

Чемпионат.com 45 минут назад
В одном из рекламных роликов фильма «Дэдпул-2» главный герой картины извинился перед бывшим полузащитником сборной Англии Дэвидом Бекхэмом за шутку в его адрес из первой части фильма.
В первой части фильма в одном из эпизодов Дэдпул, говоря о важности внешнего вида со слепой старушкой, сказал: «Ты слышала, как Бекхэм говорит? Будто отсосал у баллона с гелием». По сценарию рекламного ролика, Дэдпул пришёл домой к Дэвиду, чтобы извиниться за эту шутку. В итоге они помирились после того, как герой предложил Бекхэму билеты на чемпионат мира со словами: «Скорее бы не посмотреть Италию против Нидерландов». Напомним, обе сборные не смогли пробиться на ЧМ-2018.
Посмотреть видео можно на канале iVideos в YouTube.
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