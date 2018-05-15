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Анонсирован новый российский триллер — «Мёртвые ласточки»
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Анонсирован новый российский триллер — «Мёртвые ласточки» 

News.ru 1 час назад
«Мертвые ласточки» — новый фильм режиссера Натальи Першиной со слоганам «Нечистая сила — плохая компания».
Аутентичный мрачный и камерный фильм, где на экране можно видеть только двух героев держит в напряжении до последних кадров. Снят он в «живописной глуши», что придает особую атмосферность ленте.
По сюжету артист театра Саша и художник по свету Кулик отправляются на рыбалку в заповедное место. Оно настолько отдаленное от цивилизации, что тут водится Кикимора, которая влюбляется в Сашу. Артист в свою очередь пытается её использовать. Что со временем приводит к плохим последствиям.
Наталья Першина ранее работала над мини-сериалами «Ложь во спасение» и «Река Памяти» В главных ролях: Евгений Окороков и Валерий Баринов.
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