Анонсирован новый российский триллер — «Мёртвые ласточки»

«Мертвые ласточки» — новый фильм режиссера Натальи Першиной со слоганам «Нечистая сила — плохая компания».

Аутентичный мрачный и камерный фильм, где на экране можно видеть только двух героев держит в напряжении до последних кадров. Снят он в «живописной глуши», что придает особую атмосферность ленте.

По сюжету артист театра Саша и художник по свету Кулик отправляются на рыбалку в заповедное место. Оно настолько отдаленное от цивилизации, что тут водится Кикимора, которая влюбляется в Сашу. Артист в свою очередь пытается её использовать. Что со временем приводит к плохим последствиям.