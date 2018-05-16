Фильмы о современном искусстве кинофестиваля Музея современного искусства «Гараж» покажут в Белгороде

Во Всероссийскую ночь музеев фестиваль АРТ-ОКНО подготовил для жителей Белгорода особую программу в разделе #новыйформат. Фильмы об актуальном искусстве, входящие в программу кинофестиваля Garage Screen Film Festival Музея «Гараж», пройдут в ночь с 19 на 20 мая.

Уже 10 лет Музей знакомит столичных зрителей с самыми яркими представителями российского и зарубежного современного искусства. В этом году, благодаря сотрудничеству Музея и фестиваля АРТ-ОКНО, учрежденного благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт», гости вечера смогут увидеть лучшие фильмы, рассказывающие о современных художниках.

В программе кинопоказов история успеха Маурицио Кателлана — одного из главных шутников и провокаторов в новейшей истории современного искусства в фильме «Кателлан. Ушел, скоро буду» (Мора Аксельрод, 2016); остроумный коллаж «Манифесто» (Юлиан Розефельдт, 2016) из тринадцати сцен, разыгранных Кейт Бланшетт , и картина «Хокни» (Рэнделл Райт, 2014) — грандиозный коллаж из рассказов очевидцев, историй друзей и архивных интервью Дэвида Хокни, одного из самых популярных художников XX века.

Руководитель фестиваля АРТ-ОКНО Марьяна Золина: «Мы рады представить в Белгороде кинопрограмму от Музея „Гараж“, поскольку он является одной из ведущих институций страны, развивающих современное искусство. Событие пройдет в рамках раздела #новыйформат, который задуман для реализации миссии фестиваля АРТ-ОКНО — открывать доступ зрителям в регионах России ко всем самым ярким проектам в области актуальной культуры.

В 19:30 начнется лекция киножурналиста и историка кино Максима Семенова „Искусство в кино“. Мысль о том, что кино сможет сохранить для потомства образы великих художников современности была высказана почти сразу же после первых сеансов братьев Люмьер. И фильмы вроде „Хокни“ или „Каттелан. Ушел скоро буду“ вполне это подтверждают. Но способно ли кино на более сложные взаимодействия с искусством? На эти и другие вопросы ответит лекция Максима Семенова в формате коротких размышлений.

В 20:00 стартует показ фильма „Кателлан. Ушел, скоро буду“ (95 мин.), режиссер Мора Аксельрод. США. 2016. 95 мин. 18+. В 10 вечера начнется показ фильма „Манифесто“ (130 мин.), режиссер Юлиан Розефельдт. Австралия. Германия. 2016. 95 мин. 16+, в 00:35 — показ фильма „Хокни“ (112 мин.), режиссер Рэнделл Райт. Великобритания, 2014. 112 мин. 18+.

Бесплатные билеты на событие можно получить на сайте фестиваля. Количество мест ограничено.