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Дом кино приглашает на показ фильмов в рамках киноклуба SiberiaDOC
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Дом кино приглашает на показ фильмов в рамках киноклуба SiberiaDOC 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Очередной показ киноклуба SiberiaDOC состоится в иркутском Доме кино (ул. Мухиной, 2а) 16 мая в 19.00.
Зрители смогут увидеть сразу два документальных фильма российских авторов.
«Красота» — пронзительные истории маленьких людей, которые живут среди широких алтайских полей и стремятся отыскать смысл жизни и красоту даже среди гнетущей пустоты.
«SEVERE» — история о русском Севере. Исследование, предпринятое автором, началось с деревень в Архангельской области, неподалеку от Белого моря, откуда родом его семья и где прошло его детство. Значительная часть деревень удалена от городов и зачастую не имеет с ними никакой связи, кроме воздушного транспорта.
Цена билета: 70 рублей
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