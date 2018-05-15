Дом кино приглашает на показ фильмов в рамках киноклуба SiberiaDOC

Очередной показ киноклуба SiberiaDOC состоится в иркутском Доме кино (ул. Мухиной, 2а) 16 мая в 19.00.

Зрители смогут увидеть сразу два документальных фильма российских авторов.

«Красота» — пронзительные истории маленьких людей, которые живут среди широких алтайских полей и стремятся отыскать смысл жизни и красоту даже среди гнетущей пустоты.

«SEVERE» — история о русском Севере. Исследование, предпринятое автором, началось с деревень в Архангельской области, неподалеку от Белого моря, откуда родом его семья и где прошло его детство. Значительная часть деревень удалена от городов и зачастую не имеет с ними никакой связи, кроме воздушного транспорта.

Цена билета: 70 рублей