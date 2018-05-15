Персонажей мультфильмов поменяли телосложением

Ни для кого не секрет, что у большинства персонажей мультфильмов студии Disney не очень реалистичные пропорции. Так, у женских героинь длинная тонкая шея, узкие кисти и глаза больше, чем талия. У мужских персонажей широкая шея и непропрорционально огромные бицепсы. Что же будет, если мужских и женских персонажей мультиков «Диснея» поменять телосложением? Будет очень смешно!

Гастон, «Красавица и Чудовище»

Тарзан, «Тарзан»

Золушка, «Золушка»

Мулан, «Мулан»

Навин, «Принцесса и лягушка»

Геркулес, «Геркулес»

Ариэль, «Русалочка»

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