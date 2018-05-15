Персонажей мультфильмов поменяли телосложением 

Ни для кого не секрет, что у большинства персонажей мультфильмов студии Disney не очень реалистичные пропорции. Так, у женских героинь длинная тонкая шея, узкие кисти и глаза больше, чем талия. У мужских персонажей широкая шея и непропрорционально огромные бицепсы. Что же будет, если мужских и женских персонажей мультиков «Диснея» поменять телосложением? Будет очень смешно!
Гастон, «Красавица и Чудовище»
Тарзан, «Тарзан»
Золушка, «Золушка»
Мулан, «Мулан»
Навин, «Принцесса и лягушка»
Геркулес, «Геркулес»
Ариэль, «Русалочка»
Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.
Также вам понравится: Как выросли герои любимых мультфильмов Художник поменял пол героям любимых мультфильмов Миньон-пати и другие идеи для детских вечеринок