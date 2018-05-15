Мэрил Стрип сыграет в новом фильме Содерберга

Фильм Содерберга основан на книге "Мир секретности: панамские расследования незаконных денежных сетей мировой элиты" журналиста Джейка Бернштейна, который был старшим репортером Международного консорциума журналистов-исследователей, опубликовавшего "Панамское досье". Сценарий по книге написал Скотт Бернс. Съемки картины начнутся осенью 2018 года.

Как пишет The Daily Mail , фильм расскажет об одной из самых громких утечек 2016 года, благодаря которой в распоряжении журналистов оказалось более 11,5 миллионов финансовых и юридических документов, свидетельствующих о преступлениях и коррупции политиков и чиновников самого высокого уровня во многих странах мира, в том числе и действующие главы государств.

"Газпрома". В "Панамском досье" упоминались и 6285 граждан России, в том числе 13 российских чиновников и депутатов. В центре российской части расследования оказался виолончелист Сергей Ролдугин — близкий друг Путина. В частности, в расследовании говорилось, что офшорные компании, прямо или косвенно принадлежащие Ролдугину, получали сотни миллионов от RCB Bank (кипрская "дочка" ВТБ ), которые распределялись по другим компаниям. Управлением активами занимались руководители банка "Россия" , который правительство США называет "кошельком Путина", отмечали в ICIJ. Также компании получали деньги от сделок с акциями "Роснефти"

Во многих странах разоблачения на основе "Панамского досье" привели к ряду громких отставок. Но в России такого не произошло.

Кого именно будет играть 68-летняя американская звезда Мэрил Стрип, признанная одной из величайших актрис современности, еще не известно. Однако источники газеты утверждают, что ее героиня будет неким эмоциональным стержнем всей будущей картины.