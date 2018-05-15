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«Идеальный сын олигарха»: Андрей Гайдулян предстал в дерзком амплуа
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«Идеальный сын олигарха»: Андрей Гайдулян предстал в дерзком амплуа 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Андрей Гайдулян вновь уехал в уже полюбившееся ему место — Соединенные штаты Америки. Артист с удовольствием делится солнечными фотоснимками, демонстрируя себя на фоне местных достопримечательностей. На этот раз мужчина перевоплотился в непривычный фанатам образ, вызвав резонанс в комментариях.
Периодически Андрей Гайдулян приезжает в США, где, по всей видимости, до сих пор продолжаются съемки фильма, в котором он играет одну из ролей. Голливудская жизнь, как показывает микроблог актера, импонирует ему, и поэтому он с удовольствием делится ею с подписчиками. Гайдулян показывает фолловерам красивые места в разных штатах, посещает достопримечательности, а любимым городом артиста является Лос-Анджелес. В этот раз мужчина предстал перед фанатами сидящим на улице Лас-Вегаса в довольно подходящем городу, славящемуся бурной ночной жизнью и изобилием казино, образе. Дерзкий мачо, которого увидели поклонники Андрея, совершенно не был похож на их кумира.
Перстни на пальцах, тяжелые цепи на шее, очки и розовый ирокез придали скромному Андрею влиятельный внешний вид. Благодаря такому перевоплощению он даже напомнил фанатам его киноотца в сериале «СашаТаня», олигарха Сильвестра. В фильме нежелающий жить за счет богатого отца и быть хоть немного на него похожим Саша живет простой жизнью, не выделяется среди общей массы и не демонстрирует окружающим родство с олигархом. На этом же фотоснимке мужчина продемонстрировал полную противоположность своего героя, что и заметили пользователи рунета. По словам комментирующих, именно таким своего сына и хотел бы видеть Сильвестр Андреевич. «Идеальный сын олигарха» «Ого, какой вы грубый! Вообще не сходится картинка, когда вижу вас в сериале» «Да, действительно, два разных человека вообще» «Сильвестр Андреевич был бы очень рад такому сыну»
Кстати, у Андрея после тяжелого развода жизнь бьет ключом: мужчина уже нашел замену своей бывшвей возлюбленной и даже вышел с ней в свет. Правда, интернет-пользователям новая избранница, которая предстала перед публикой с непричесанными волосами, показалась не очень ухоженной.
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