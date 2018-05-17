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«Дэдпул 2»: что означают сцены после титров?
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«Дэдпул 2»: что означают сцены после титров? 

Мир фантастики 18 часов назад
Фото: KinoNews.ru
17 мая в России наконец-то вышел «Дэдпул 2». Продолжение истории про болтливого наёмника нас скорее повеселило, чем огорчило. В фильме хватает гэгов разного уровня пошлости, ураганного экшена, крутых персонажей, а теперь ещё и больше драмы. Традиционно, после титров покажут несколько эффектных сцен — и это тот случай, когда их лучше посмотреть на большом экране, чем прочитать описание в интернете.
Кроме того, в российском прокате зрителей ждёт ну совершенно неожиданная песня!
Первую сцену ждите сразу после «весёлых» титров, в которых представляют основной актёрский состав и ключевых участников съёмочной группы. Их всех нарисовали в виде детских рисунков, на которых Дэдпул пародирует то актёра, то режиссёра. Сцена начинается с того, как Сверхзвуковая боеголовка и её подружка чинят устройство путешествия во времени. К ним заглядывает Дэдпул и забирает этот девайс.
Дальше снова идут титры, на этот раз «скучные». Спустя минуту включаются следующие сцены. Дэдпул применяет устройство, чтобы спасти свою возлюбленную Ванессу — он целится чуть получше и точно попадает ножом в стрелка. Девушка остаётся жива.
Следующий кадр переносит нас в события фильма «Росомаха: Начало», когда Логан сталкивается с той самой версией Дэдпула.
Первый «Дэдпул» напрочь противоречил «канону» из-за этой сцены. Впрочем, во вселенной «Людей Икс» и так перемудрили с путешествиями во времени, так что на это никто не обращал внимания. Но Дэдпул всё устроил как надо: он вышиб мозги своей прошлой версии и поздоровался с Росомахой.
Кто-нибудь, дайте нам уже фильм с этими двумя!
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Последняя сцена окончательно ломает четвёртую сцену. Мы видим Райана Рейнольдса, который держит в руках сценарий «Зелёного фонаря». Актёр говорит, мол, вот она, дорога в Голливуд, но тут Дэдпул вышибает мозги и ему.
Но и на этом сюрпризы не заканчиваются. Когда завершается сцена, снова идут титры, но спустя минуту музыка меняется и начинает играть новая песня группы «Ленинград» под названием «Возня в грязи»! Исполнители ещё нигде не публиковали этот трек, так что считайте это своего рода эксклюзивом.
https://www.instagram.com/p/Bi4cON8lCJ_/?taken-by=crimson_buldozer Вырезанная сцена На днях режиссёр картины пожаловался, что ему посоветовали удалить дополнительную сцену после титров из-за чрезмерной жестокости! Да-да, оказывается какие-то моменты могут быть чересчур жестокими даже для Дэдпула.
Болтливый наёмник вновь применяет устройство путешествия во времени и переносится в 1889 год. Дэдпул приближается к кроватке с младенцем, и нам показывают надпись на изголовье — «А. Гитлер». Дэдпул начинает душить Гитлер, ребёнок по соседству начинает кричать, и Уэйд кричит в ответ: «Заткнись, Ира, потом ещё скажешь мне спасибо». После этого угол обзора меняется и мы видим ситуацию из глаз Гитлера-младенца.
По всей видимости, сцену вырезали из фильма, поскольку она противоречила семейному духу картины.
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