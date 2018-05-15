В Крыму стартовал фестиваль документального кино, получивший название «КрымДок».

В день открытия там пройдет показ фильма «Остров Матуа» производства телеканала «Звезда»

В Крыму стартовал фестиваль документального кино, получивший название «КрымДок». Это мероприятие проводится на территории полуострова впервые.

Программа фестиваля состоит из более 140 картин. За награду будут бороться как профессиональные и известные в мире документалистики режиссеры, так и начинающие кинематографисты.

В день открытия «КрымДока» во внеконкурсной программе пройдет показ фильма «Остров Матуа» производства телеканала «Звезда». Картина повествует об уникальной экспедиции на необитаемый остров в центре Курильской гряды, который долгие годы был закрыт для посещения.