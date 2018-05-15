В день открытия там пройдет показ фильма «Остров Матуа» производства телеканала «Звезда».
В Крыму стартовал фестиваль документального кино, получивший название «КрымДок». Это мероприятие проводится на территории полуострова впервые.
Программа фестиваля состоит из более 140 картин. За награду будут бороться как профессиональные и известные в мире документалистики режиссеры, так и начинающие кинематографисты.
В день открытия «КрымДока» во внеконкурсной программе пройдет показ фильма «Остров Матуа» производства телеканала «Звезда». Картина повествует об уникальной экспедиции на необитаемый остров в центре Курильской гряды, который долгие годы был закрыт для посещения.
В экспедиции Минобороны России совместно со специалистами Русского географического общества исследователи изучили затопленную во времена Второй мировой войны в двух километрах от берега американскую подводную лодку Herring, изучили японские тоннели и подземные ходы, а также раскрыли другие загадки таинственного острова.