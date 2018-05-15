Пиратские копии фильмов «Собибор» и «Такси 5» удалены с 109 интернет-ресурсов

Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Роскомнадзор на основании определений Мосгорсуда принимает предварительные обеспечительные меры защиты авторских прав в отношении вышедших в российский прокат фильмов «Собибор» и «Такси 5». Уведомления с требованием ограничить доступ к пиратским копиям фильмов направлены в адрес владельцев 248 интернет-ресурсов. В настоящий момент пиратские копии фильма удалены с 109 страниц сайтов, ожидается удаление еще с 138», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в отношении одного интернет-ресурса, который после уведомления Роскомнадзора в установленные сроки не прекратил доступ к незаконно распространяемым копиям фильмов, осуществляется блокировка операторами связи.