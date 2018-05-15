Как Disney тревожит взрослых в мультиках

Компания Disney создаёт продукцию для детей. Но для их родителей она тоже кое-что припасла. Если вы смотрите мультики вместе со своими отпрысками, то наверняка время от времени встречаете в сказочных историях намёки, которые детям не адресованы. А если вы пропустили эти «эпизоды для взрослых», то сейчас мы их напомним.

1. «Пиноккио». Мультик был снят в 1940 году. Это время было не самым простым в истории США, что отразилось на персонажах. После того, как Пиноккио отправился на Остров удовольствий, других детей превратили в ослов и продали в рабство. Этот эпизод — намёк на похищение детей.

2. «Король-лев». В этой красочной истории действуют довольно странные персонажи. Вспомните, как маршировали гиены перед Шрамом в идеальном строю. Не напоминает ли это вам нацистские марши?

3. «Головоломка», мультфильм 20015 года. В картине поднимается тема психических заболеваний и наша зависимость от эмоций.