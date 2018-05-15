Ещё
Как Disney тревожит взрослых в мультиках
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как Disney тревожит взрослых в мультиках 

Рамблер 27 минут назад
Компания Disney создаёт продукцию для детей. Но для их родителей она тоже кое-что припасла. Если вы смотрите мультики вместе со своими отпрысками, то наверняка время от времени встречаете в сказочных историях намёки, которые детям не адресованы. А если вы пропустили эти «эпизоды для взрослых», то сейчас мы их напомним.
1. «Пиноккио». Мультик был снят в 1940 году. Это время было не самым простым в истории США, что отразилось на персонажах. После того, как Пиноккио отправился на Остров удовольствий, других детей превратили в ослов и продали в рабство. Этот эпизод — намёк на похищение детей.
2. «Король-лев». В этой красочной истории действуют довольно странные персонажи. Вспомните, как маршировали гиены перед Шрамом в идеальном строю. Не напоминает ли это вам нацистские марши?
3. «Головоломка», мультфильм 20015 года. В картине поднимается тема психических заболеваний и наша зависимость от эмоций.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах304
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал3
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру12
Изначальные концовки известных советских фильмов6
5 страшных фильмов о женщинах на войне4
Видео
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
05:38
Как Disney тревожит взрослых в мультиках
Кино
02:57
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал
Кино
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
06:51
В смерть этих знаменитостей мало кто поверил
Кино
10:32
Почему пропадают дети из кино
Кино
04:37
Как журналисты конфузятся в прямом эфире
ТВ
02:47
Как Евгений Стеблов стал «типичным уголовником»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение