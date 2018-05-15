Гильермо дель Торо займётся для Netflix хоррор-аналогом «Чёрного зеркала»

Каждый эпизод будет отдельной историей.

Онлайн-кинотеатр Netflix заказал телешоу Guillermo del Toro Presents 10 After Midnight («10 часов после полуночи»), автором которого станет лауреат премии «Оскар» Гильермо дель Торо . Он будет курировать проект, а также снимет несколько эпизодов, для которых напишет сценарий.

Дель Торо выступает продюсером телешоу. Он соберёт под своим руководством команду сценаристов и постановщиков, которые займутся сериалом вместе с ним. Шоу будет снято в формате антологии, где каждый эпизод представит собой законченную самостоятельную историю.

К производству присоединится продюсер Дж. Майлз Дэйл, с которым Дель Торо работал над «Формой воды». Это будет первая хоррор-антология Netflix.

Ранее Гильермо дель Торо работал над мультсериалом Netflix «Охотники на троллей», который в 2017 и 2018 годах получил премию «Эмми». Также он выступит продюсером фильма «Страшные истории для рассказа в темноте» компании CBS

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