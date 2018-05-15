Роскомнадзор требует удалить пиратские копии «Собибора» и «Такси 5» почти с 250 сайтов

МОСКВА, 15 мая. / ТАСС /. Роскомнадзор на основании определений Мосгорсуда направил уведомления с требованием удалить пиратские копии фильмов «Собибор» и «Такси 5» владельцам почти 250 сайтов, сообщает пресс-служба ведомства.

"Уведомления с требованием ограничить доступ к пиратским копиям фильмов направлены в адрес владельцев 248 интернет-ресурсов. В настоящий момент пиратские копии фильма удалены с 109 страниц сайтов, ожидается удаление еще с 138", — говорится в сообщении.

Отмечается, что один интернет-ресурс, который после уведомления Роскомнадзора в установленные сроки не прекратил доступ к незаконно распространяемым копиям фильмов, заблокирован.