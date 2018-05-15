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Вышел трейлер 3 сезона «Охотников на троллей»
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Вышел трейлер 3 сезона «Охотников на троллей» 

Tlum.ru 2 часа назад
Фото: Tlum.ru
Ждать выхода 3-его и финального сезона мультсериала «Охотники на троллей» осталось совсем немного, его премьера состоится уже 25 мая. А пока зрителей наконец-то порадовали трейлером, в котором происходит много всего интересного и важного для сюжета.
Второй сезон сериала вышел в конце прошлого года и закончился так, что все фанаты тут же стали считать дни до выхода продолжения. Мультсериал, созданный оскароносным режиссером Гильермо дель Торо, завоевал сердца детей (и не только) давно и надолго. И теперь все с нетерпением ждут, чем же закончится эта история.
Которая, кстати, не то чтобы заканчивается. Ведь «Охотники на троллей» — это только один проект из трилогии, которую собирается создать дель Торо. В общем, смотрим трейлер и стоически ждет 25 мая, когда Netflix откроет доступ ко всем 13 эпизодам.
Источник: Netflix
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