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Гильермо дель Торо снимет хоррор-антологию для Netflix
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Гильермо дель Торо снимет хоррор-антологию для Netflix 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Потоковый гигант Netflix пригласил Гильермо дель Торо («Форма воды») для создания нового хоррор-сериала. Именитый кинематографист напишет сценарий к проекту и снимет несколько эпизодов.
Антология получила название «10 часов после полуночи» и будет одновременно страшной и утонченной, впрочем, как и все фильмы дель Торо. Кроме того, постановщик собирается позвать в свою команду не только опытных мастеров хорроров, но и молодых режиссеров, чтобы добавить оригинальности в привычный жанр ужасов.
Добавим, что Гильермо дель Торо уже несколько лет сотрудничает с Netflix. На канале выходит мультсериал «Охотники на троллей», продюсером и сценаристом которого является дель Торо. Кстати, премьера 3 сезона состоится 25 мая.
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