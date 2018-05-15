Гильермо дель Торо снимет хоррор-антологию для Netflix

Потоковый гигант Netflix пригласил Гильермо дель Торо («Форма воды») для создания нового хоррор-сериала. Именитый кинематографист напишет сценарий к проекту и снимет несколько эпизодов.

Антология получила название «10 часов после полуночи» и будет одновременно страшной и утонченной, впрочем, как и все фильмы дель Торо. Кроме того, постановщик собирается позвать в свою команду не только опытных мастеров хорроров, но и молодых режиссеров, чтобы добавить оригинальности в привычный жанр ужасов.

Добавим, что Гильермо дель Торо уже несколько лет сотрудничает с Netflix. На канале выходит мультсериал «Охотники на троллей», продюсером и сценаристом которого является дель Торо. Кстати, премьера 3 сезона состоится 25 мая.