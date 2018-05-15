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Гайдай залил продукты керосином на съемках
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Гайдай залил продукты керосином на съемках 

Рамблер 1 час назад
Фильм Леонида Гайдая «Не может быть!» уникален. Эта лента состоит из трёх новелл, созданных по произведениям Михаила Зощенко, которого сложно назвать любимцем советских киночиновников. Для участия в новеллах Гайдай пригласил множество известных и популярных актёров, так что по числу звёзд картина явно в числе лидеров. Кроме того, здесь можно услышать, как поёт Вячеслав Невинный, которому в кино не часто доверяли вокальные партии. Кстати, песня «Губит людей не пиво, губит людей вода!» пришлась не по вкусу цензорам. Они сочли музыкальный номер инородным и требовали его убрать, но, к счастью, Гайдай оставил эпизод в фильме, а песня моментально ушла в народ. Ещё один казус связан с третьей частью фильма, где была сцена с богатым застольем. Блюда были так аппетитны, что у артистов был соблазн моментально их уничтожить. Но Леонид Гайдай придумал, как сохранить еду в целости и сохранности.
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