Гайдай залил продукты керосином на съемках 

Фильм Леонида Гайдая «Не может быть!» уникален. Эта лента состоит из трёх новелл, созданных по произведениям Михаила Зощенко, которого сложно назвать любимцем советских киночиновников. Для участия в новеллах Гайдай пригласил множество известных и популярных актёров, так что по числу звёзд картина явно в числе лидеров. Кроме того, здесь можно услышать, как поёт Вячеслав Невинный, которому в кино не часто доверяли вокальные партии. Кстати, песня «Губит людей не пиво, губит людей вода!» пришлась не по вкусу цензорам. Они сочли музыкальный номер инородным и требовали его убрать, но, к счастью, Гайдай оставил эпизод в фильме, а песня моментально ушла в народ. Ещё один казус связан с третьей частью фильма, где была сцена с богатым застольем. Блюда были так аппетитны, что у артистов был соблазн моментально их уничтожить. Но Леонид Гайдай придумал, как сохранить еду в целости и сохранности.