100 зрителей покинули премьеру Ларса фон Триера

14 мая на Каннском кинофестивале состоялся первый показ фильма «Дом, который построил Джек», поставленного скандально известным режиссером Ларсом фон Триером . Картина рассказывает о невероятно умном серийном убийце, воспринимающем свои зверства как утонченные произведения искусства.

Редактор издания Variety сообщил, что около ста профессиональных критиков и киножурналистов не выдержали зрелища и покинули сеанс.

Никогда не видел такого на кинофестивалях. Более 100 человек ушли с фильма Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек», в котором показывают, как калечат женщин и детей. Одна женщина по дороге из зала сказала: «Это омерзительно».

Сам Рамин досмотрел картину до конца и рассказал, что оставшаяся на сеансе «публика всё равно аплодировала стоя после окончания показа. Кто-то рядом сказал: „Они будут хлопать чему угодно“».

Ларс фон Триер появился на Каннском кинофестивале впервые с 2011 года. Тогда, после скандальной пресс-конференции фильма «Меланхолия», на которой режиссер неудачно пошутил про нацистов и Гитлера, дирекция фестиваля объявила его «персоной нон грата».