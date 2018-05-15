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100 зрителей покинули премьеру Ларса фон Триера
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100 зрителей покинули премьеру Ларса фон Триера 

Ivi.ru 1 час назад
Фото: Ivi.ru
14 мая на Каннском кинофестивале состоялся первый показ фильма «Дом, который построил Джек», поставленного скандально известным режиссером Ларсом фон Триером. Картина рассказывает о невероятно умном серийном убийце, воспринимающем свои зверства как утонченные произведения искусства.
Редактор издания Variety сообщил, что около ста профессиональных критиков и киножурналистов не выдержали зрелища и покинули сеанс.
Никогда не видел такого на кинофестивалях. Более 100 человек ушли с фильма Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек», в котором показывают, как калечат женщин и детей. Одна женщина по дороге из зала сказала: «Это омерзительно».
Сам Рамин досмотрел картину до конца и рассказал, что оставшаяся на сеансе «публика всё равно аплодировала стоя после окончания показа. Кто-то рядом сказал: „Они будут хлопать чему угодно“».
Ларс фон Триер появился на Каннском кинофестивале впервые с 2011 года. Тогда, после скандальной пресс-конференции фильма «Меланхолия», на которой режиссер неудачно пошутил про нацистов и Гитлера, дирекция фестиваля объявила его «персоной нон грата».
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