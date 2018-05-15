Фильм «Лето» удостоился пиетета в Каннах

Картину Кирилла Серебренникова «Лето» на Каннском кинофестивале встретили долгими аплодисментами стоя.

А накануне съемочная группа устроила на красной дорожке небольшую акцию в поддержку режиссера, находящегося в России под домашним арестом.

Российское «Лето» к выходным лидировало в каннском рейтинге кинокритиков. Было бы странно не замечать желание европейского кинобомонда поддержать нашего режиссера. В этом смысле у нашей ленты есть небольшая фора в главном конкурсе Канн. Подобная фора немало раздражает российских «государственников», в том числе коллег-режиссеров, которые раньше на Западе были тоже в фаворе, а теперь интерес к ним там поугас.

Но Серебренников — раздражитель не такой крутой, как один из прошлогодних фаворитов Канн Андрей Звягинцев . Тут играет роль не только традиционный российский пиетет перед «сидельцами», но и то, что режиссер «Лета» чуть дальше от оголенных «патриотических проводов» и под штамп «очернитель России» подходит не так хорошо. Серебренникова отмеряют не политическими лекалами, а шаблонами о допустимом эпатаже в искусстве.

Кириллу Семеновичу с момента его домашней посадки вручили уже немало наград (в основном в России), но ни на церемонии, ни на фестивали, ни на собственные премьеры суд его не отпускает. В случае с Каннами переговоры вышли на высший уровень. Глава МИД Франции отправил Путину просьбу посодействовать присутствию режиссера на фестивале. И ему даже ответили. Что правосудие в России независимое. Отвечали из МИДа, и надо сказать спасибо, что не добавили что-нибудь злобное про Каннский фестиваль. Это было бы органично, в духе современной российской дипломатии.

В российский прокат «Лето» выйдет в июне. Несмотря на то, что некоторые критики уже признают его лучшим фильмом в карьере режиссера, российская реакция будет зависеть от того, как его примут участники тех событий и представители рокерской субкультуры. Фанаты культовой фигуры русского рока Майка Науменко уже поморщились, узнав, что их кумира сыграл (и даже спел за него) лидер группы «Звери» Рома Зверь. А Борис Гребенщиков , ознакомившись со сценарием, высказал разочарование, узрев там «ложь от начала до конца» и «дешевых московских хипстеров, ориентированных только на секс и бабки». Но в Каннах ничего подобного не увидели: герои — романтики, местами наивные и целомудренные.

Другое дело, когда такая лента выходит на западного зрителя, знающего о советском роке 80-х только то, что его зажимали власти так же, как зажимают сейчас Серебренникова. «Лето» — это о мощнейшей субкультуре, которая существовала не то чтобы в противовес, а скорее параллельно советской реальности и советскому зазеркалью. Это о нас и для нас. Мы, безусловно, болеем за фильм в Каннах, но оценивать его достоинства и недостатки будем уже в России нашими здешними мерками. И надо честно признать: незавидная судьба режиссера играет в этих оценках гораздо меньшую роль.