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«Чёрный клановец» и «Дом Джека» на Каннском фестивале — день 7
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«Чёрный клановец» и «Дом Джека» на Каннском фестивале — день 7 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Вчера, 14 мая, на Каннском кинофестивале состоялась премьера нового фильма Спайка Ли «Чёрный клановец». Картина рассказывает историю полицейских, которые внедряются под прикрытием в местный «Ку-клукс-клан». На красной дорожке в этот день прошлись актёры Адам Драйвер, Лора Хэрриер, Джон Дэвид Вашингтон, а также режиссёр картины.
Фото с премьеры фильма «Дом, который построил Джек»
Другим важным событием фестиваля стал премьерный показ ленты Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек». Напомним, что в 2011 году Каннский кинофестиваль объявил режиссёра «персона нон грата» за его скандальные высказывания о Гитлере. Однако на 71-ом фестивале было принято решение вернуть постановщика в программу с внеконкурсным показом. На красной дорожке прошлась съёмочная группа во главе с Триером. «Дом, который построил Джек» рассказывает историю серийного убийцы и является единственным фильмом фестиваля, напротив которого стоит предупреждение, что особо впечатлительным просмотр не рекомендован. В российском прокате картина выйдет осенью 2018-го года.
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