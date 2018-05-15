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Блейк Лайвли в дерзком образе поддержала Райана Рейнольдса на показе «Дэдпула 2»
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Блейк Лайвли в дерзком образе поддержала Райана Рейнольдса на показе «Дэдпула 2» 

Журнал ОК! 1 час назад
Одна из самых популярных и любимых у зрителей голливудских пар — Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс — вновь порадовали поклонников совместным выходом. Актеры позировали вместе на специальном показе фильма «Дэдпул 2». Мероприятие состоялось в понедельник, 14 мая, в кинотеатре AMC Loews Lincoln Square в Нью-Йорке.
На Блейк было простого кроя облегающее черное платье Brandon Maxwell в пайетках и украшенное большим алым бантом. Райан же выбрал для выхода лук, полностью подготовленный для него брендом Brunello Cucinelli.
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
Наряд Блейк обыграли максимально круто: стилист подобрал для красавицы клатч с принтом в виде аудиокассеты, открытые босоножки Christian Louboutin, а также украшения — длинные серьги и несколько колец брендов Ofira и Lorraine Schwartz.
Кроме того, Блейк получила укладку с легкими волнами, мейкап с акцентом на губы и интересный маникюр с асимметричными рисунками. А еще ее шею и декольте обсыпали мелкими блестками.
Листайте галерею, чтобы увидеть все фото! ►
Блейк Лайвли
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
Блейк Лайвли
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
Блейк Лайвли и Джош Бролин
Блейк Лайвли
Райан Рейнольдс
Напомним, что «Дэдпул 2», как и «Дэдпул», — проект Райана Рейнольдса. Кроме самого Райана Рейнольдса, в фильме снялись Джош Бролин Морена Баккарин, ТиДжей Миллер и Зази Битц. Вторая часть комедийного супергеройского фильма выйдет на экраны 18 мая.
По сюжету Дэдпулу придется сразиться с ниндзя, якудзой и стаей сексуально агрессивных собачек, в то время как он объедет весь земной шар и поймет важность семьи, дружбы и вкуса — а заодно обнаружит новую тягу к приключениям и заработает желанную надпись на кружке «Лучший любовник в мире».
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