Блейк Лайвли в дерзком образе поддержала Райана Рейнольдса на показе «Дэдпула 2»

Одна из самых популярных и любимых у зрителей голливудских пар — Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс — вновь порадовали поклонников совместным выходом. Актеры позировали вместе на специальном показе фильма «Дэдпул 2». Мероприятие состоялось в понедельник, 14 мая, в кинотеатре AMC Loews Lincoln Square в Нью-Йорке.

На Блейк было простого кроя облегающее черное платье Brandon Maxwell в пайетках и украшенное большим алым бантом. Райан же выбрал для выхода лук, полностью подготовленный для него брендом Brunello Cucinelli.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Наряд Блейк обыграли максимально круто: стилист подобрал для красавицы клатч с принтом в виде аудиокассеты, открытые босоножки Christian Louboutin, а также украшения — длинные серьги и несколько колец брендов Ofira и Lorraine Schwartz.

Кроме того, Блейк получила укладку с легкими волнами, мейкап с акцентом на губы и интересный маникюр с асимметричными рисунками. А еще ее шею и декольте обсыпали мелкими блестками.

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Блейк Лайвли

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Блейк Лайвли

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Блейк Лайвли

Райан Рейнольдс

Напомним, что «Дэдпул 2», как и «Дэдпул», — проект Райана Рейнольдса. Кроме самого Райана Рейнольдса, в фильме снялись Джош Бролин Морена Баккарин, ТиДжей Миллер и Зази Битц. Вторая часть комедийного супергеройского фильма выйдет на экраны 18 мая.

По сюжету Дэдпулу придется сразиться с ниндзя, якудзой и стаей сексуально агрессивных собачек, в то время как он объедет весь земной шар и поймет важность семьи, дружбы и вкуса — а заодно обнаружит новую тягу к приключениям и заработает желанную надпись на кружке «Лучший любовник в мире».