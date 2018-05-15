Федерация еврейских общин проведет кинофестиваль в Москве

МОСКВА, 15 мая. / ТАСС /. Московский еврейский кинофестиваль в четвертый раз пройдет в Москве с 22 по 30 мая. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Федерации еврейских общин России (ФЕОР).

"Еврейский кинематограф как отдельный жанр сформировался не так давно, а еврейское кино, как и вся наша культура, очень многогранно и затрагивает самые разные вопросы. И очень приятно, что для профессиональной команды оргкомитета фестиваля важно учитывать мнение раввина при оценке фильмов. Я вижу, что с каждым годом программа становится все обширнее, появляются новые и новые фильмы — значит, растет интерес к еврейскому кино со стороны международного киносообщества", — пояснил член жюри кинофестиваля, президент ФЕОР Александр Борода

Фильмы — участники фестиваля рассказывают о еврейской культуре: жизни народа в диаспоре и Израиле, искусстве, религии, семейных ценностях, истории еврейского народа в XX веке.

В программу вошли картины «Сопротивление» о борьбе за человеческую свободу, «Менаше» о многогранности родительских чувств, документальный кинопроект «Холокост. Загрузка», созданный из материалов YouTube и представляющий подборку реакций современной израильской молодежи, посещающей Аушвиц, и еще несколько десятков фильмов разных жанров. Кроме того, в программе фестиваля стоит отметить ретроспективу «В сторону Иерусалима» Рут Беккерман , австрийского классика документального кино.

Приз фестиваля — «Ключ открытий» будет вручаться в четырех номинациях: за лучший полнометражный художественный фильм, короткометражный художественный, полнометражный документальный фильм и короткометражный документальный фильм.

За три года существования Московский Еврейский кинофестиваль посетили более 12 тыс. зрителей. Было показано свыше 100 лучших картин последних лет, посвященных еврейской тематике. Форум организован при поддержке Федерации еврейских общин России и других еврейских организаций.