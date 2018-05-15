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Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
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Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор» 

Ivi.ru 43 минуты назад
«Мстители: Война бесконечности» все еще возглавляют кассу отечественного проката, но завалились на 67% и собрали только 339,2 миллиона рублей. Прошлогодний лидер — «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» — на второй уик-энд выручили 366 миллионов, снизив сборы на 62%.
Вместе со сборами «Войны» рухнула и валовая касса кинотеатров: два миллиона проданных билетов и чуть больше половины миллиарда рублей. Это не сильно больше, чем в позапрошлый слабенький уик-энд. Ждем сиквел «Дэдпула», он должен приложить к российскому кинопрокату подорожник.
Второе место в топ-10 занимает криминально-гоночная комедия «Такси 5», стартовавшая слабенько — 62,5 миллиона. Следом за ней финиширует «Собибор», который на второй неделе отстал от новичка всего на полмиллиона.
На четвертый уик-энд «Тренер» собрал 20 млн, и его подытог подбирается к сумме в 800 миллионов. Можно потихонечку завершать прокат.
Предварительные данные о топ-5 российского бокс-офиса за период с 10 по 13 мая 2018 года выглядят так:

Мстители: Война бесконечности — 339,2 млн (вторая неделя)

Купить билеты на фильм можно на Афише
Рейтинг Афиши 7,5<br/>

Такси 5 — 62,5 млн (первая неделя)

Купить билеты на фильм можно на Афише <br/>

Собибор — 62 млн (вторая неделя)

Купить билеты на фильм можно на Афише <br/>
Рейтинг Афиши 7,2<br/>

Тренер — 20 млн (четвертая неделя)

Купить билеты на фильм можно на Афише <br/>
Рейтинг Афиши 5,5<br/>

Анон — 15,1 млн (первая неделя)

Купить билеты на фильм можно на Афише <br/>
Рейтинг Афиши 6,9<br/>
Три самые широкие премьеры премьеры нашего проката на этой неделе — блокбастер «Дэдпул 2», который однозначно сместит с первого места «Войну бесконечности», мультфильм «Пчелка Майя и Кубок меда» и ремейк «За бортом», где главных героев поменяли местами по гендерному признаку. Кроме того, в пятистах кинотеатрах выйдет триллер «Конченая» с Марго Робби.
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