Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»

«Мстители: Война бесконечности» все еще возглавляют кассу отечественного проката, но завалились на 67% и собрали только 339,2 миллиона рублей. Прошлогодний лидер — «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» — на второй уик-энд выручили 366 миллионов, снизив сборы на 62%.

Вместе со сборами «Войны» рухнула и валовая касса кинотеатров: два миллиона проданных билетов и чуть больше половины миллиарда рублей. Это не сильно больше, чем в позапрошлый слабенький уик-энд. Ждем сиквел «Дэдпула», он должен приложить к российскому кинопрокату подорожник.

Второе место в топ-10 занимает криминально-гоночная комедия «Такси 5», стартовавшая слабенько — 62,5 миллиона. Следом за ней финиширует «Собибор», который на второй неделе отстал от новичка всего на полмиллиона.

На четвертый уик-энд «Тренер» собрал 20 млн, и его подытог подбирается к сумме в 800 миллионов. Можно потихонечку завершать прокат.

Предварительные данные о топ-5 российского бокс-офиса за период с 10 по 13 мая 2018 года выглядят так:

Мстители: Война бесконечности — 339,2 млн (вторая неделя)

Такси 5 — 62,5 млн (первая неделя)

Собибор — 62 млн (вторая неделя)

Тренер — 20 млн (четвертая неделя)

Анон — 15,1 млн (первая неделя)