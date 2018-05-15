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Дженнифер Лав Хьюитт заменит Конни Бриттон в сериале «911»
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Дженнифер Лав Хьюитт заменит Конни Бриттон в сериале «911» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Дженнифер Лав Хьюитт получила одну из главных ролей во втором сезоне сериала «911 служба спасения». Актриса пришла на смену Конни Бриттон, покинувшей шоу.
Лав Хьюитт сыграет Мэдди, сестру пожарного Эвана Бакли (Оливер Старк), которая начинает новую жизнь и устраивается диспетчером в службу спасения. Для Дженнифер это далеко не первая роль в тв-проекте, ранее она снималась в таких шоу, как «Мыслить как преступник», «Говорящая с призраками» и «Красотки в Кливленде».
Сериал «911 служба спасения» рассказывает о группе парамедиков, пожарных и полицейских, работающих бок о бок в жестких условиях. Каждый день они рискуют своими жизнями ради спасения других и попутно решают собственные проблемы.
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