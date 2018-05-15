Дженнифер Лав Хьюитт заменит Конни Бриттон в сериале «911»

Лав Хьюитт сыграет Мэдди, сестру пожарного Эвана Бакли (Оливер Старк), которая начинает новую жизнь и устраивается диспетчером в службу спасения. Для Дженнифер это далеко не первая роль в тв-проекте, ранее она снималась в таких шоу, как «Мыслить как преступник», «Говорящая с призраками» и «Красотки в Кливленде».

Сериал «911 служба спасения» рассказывает о группе парамедиков, пожарных и полицейских, работающих бок о бок в жестких условиях. Каждый день они рискуют своими жизнями ради спасения других и попутно решают собственные проблемы.