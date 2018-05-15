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«Манчестер Юнайтед»: «Не думали, что Дэдпул зайдет так далеко»
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«Манчестер Юнайтед»: «Не думали, что Дэдпул зайдет так далеко» 

SPORT24.ru 55 минут назад
Английский «Манчестер Юнайтед» разместил в официальном твиттере ролик, посвященный фильму «Дэдпул 2».
— Когда мы разместили Дэдпула на «Олд Траффорд», то не думали, что это зайдет так далеко, — отмечено в подписи к видеоролику.
Дэдпул — герой комиксов компании Marvel. Согласно описанию, персонаж обладает неустойчивой психикой и крайне циничным чувством юмора. Премьера фильма «Дэдпул» состоялась в США в февраля 2016 года. Лента имела серьезный успех у зрителей, и в 2018 году на экраны вышло продолжение картины. В России премьера фильма «Дэдпул 2» намечена на 17 мая.
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