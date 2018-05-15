Юрий Дудь выпустил фильм про уральского режиссёра Алексея Балабанова

Кумир молодёжи, интервьюер Юрий Дудь выпустил фильм про уральского режиссёра Алексея Балабанова к пятилетию со дня его смерти. В фильме он задействовал архивные съёмки и поговорил с близкими режиссёра и с людьми, которым довелось работать с Балабановым.

«Считается: если ты не славишь все, что происходит в России, а говоришь о ее проблемах, значит ты Россию не любишь. Но это — бред. И, к счастью, в русской истории было много людей, которые это доказывали. Один из них — режиссер Алексей Балабанов, — говорится в описании к ролику на канале Дудя. — Балабанов очень любил нашу страну и особенно наших людей и именно поэтому никогда не боялся говорить об их недостатках. Иногда он делал это настолько жутко, что зрителей разрывало от ужаса и гнева. Но всегда он делал это настолько виртуозно, что не возникало вопросов, кто главный русский режиссер современности».

Жена Алексея Балабанова Надежда Васильева рассказала, как влюбилась в него, а сын Алексея показал квартиру, в которой они жили с семьей, и в которой снимали «Кочегар». Главная героиня «Груза-200» рассказала о том, как попала в фильм. Продюсер всех фильмов Балабанова Сергей Сельянов вспомнил о том, как в СССР, наконец, появилась возможность снимать кино.

А один из создателей Свердловского рок-клуба Евгений Горенбург рассказал, что именно Балабанов научил играть его на гитаре. Вместе с Юрием Дудём они прогулялись по коридорам гимназии №2 в Екатеринбурге — месту учёбы Алексея Балабанова.

— Я никогда не считал его великим режиссером, — сказал Горенбург. — Он певец повседневности. Как оно есть, он так всё и снимает, ничего не нарушает в повседневности. И в этом его основная магия.