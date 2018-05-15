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В «Ходынке» стартует показ картины о социалистическом переустройстве деревни
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В «Ходынке» стартует показ картины о социалистическом переустройстве деревни 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
Сергей Эйзенштейн представляет зрителям картину «Старое и новое». Галерея «ГРАУНД Ходынка» приглашает всех желающих на просмотр картины. Кинокартина посвящается социалистическому переустройству деревни. Показ фильма состоится в День культурного и исторического наследия 19 мая 2018 года в 15:00.
— Первоначально эта немая художественная картина о социалистическом переустройстве деревни называлась «Генеральная линия». Законченный в начале 1929 года фильм повествовал о тотальной нищете и отсталости деревни и её жителей. Из-за этого кинофильм подвергли цензурным переделкам. По личному указанию Иосифа Сталина назвали киноленту «Старое и новое». В 1930-м году фильм сняли с экрана как «идеологически ошибочную картину». Съемки велись в Баку, Ростове-на-Дону и на Северном Кавказе.», — сообщили в пресс-службе галереи.
Вход на показ кинолеты «Старое и новое» бесплатный. Ждём всех желающих 19 мая по адресу: улица Ирины Левченко, дом 2.
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