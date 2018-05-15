Убивающий детей Триер напугал Канны

На Каннском фестивале прошла премьера фильма Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек». На этот раз режиссёр, известный своими неоднозначными и жестокими фильмами, превзошёл сам себя.

Зрители были настолько шокированы и напуганы некоторыми кадрами, что даже не смогли досмотреть киноленту до конца — из зала ушли больше ста человек.

Об этом в Twitter писали те, у кого хватило сил остаться до конца. Среди них был и шеф нью-йоркского бюро Variety Рамин Сетудех, он также привёл в своем посте слова одной из возмущённых зрительниц.

«Никогда не видел ничего подобного на кинофестивалях. Больше ста человек вышли из зала во время показа «Дома, который построил Джек» Ларса фон Триера, в котором есть сцены мучений женщин и детей серийным убийцей. «Это омерзительно», — сказала одна женщина по пути к выходу», — рассказал Сетудех.

В свою очередь старший редактор New York Magazine/Vulture Кайл Бьюканан кратко рассказал о в микроблоге о том, что удалось «подслушать» ему.

«Он калечит Райли Кио, он калечит детей, а мы тут должны в вечерних туалетах на это смотреть?» — приводит он слова одного из покинувших зал.

После журналист уточнил, что последней каплей терпения для многих стала сцена, где главный герой в исполнении Мэтта Диллона из охотничьего ружья расстрелял двух маленьких детей, устроив на них настоящую охоту.

Оставшихся в зале можно разделить на несколько условных групп. В одной были преданные поклонники Триера, которые прекрасно понимают, что идя на его фильмы, нужно быть готовым к чему угодно, к насилию (моральному или физическому) и убийствам так тем более. Особенно, когда фильм про серийного маньяка.

Другие не ушли с показа из-за банального любопытства: смотрели, плевались, быть может, зажмуривали глаза, в общем, делали всё, чтобы «дожить» до развязки — нужно же понять, ради чего это всё было. В конце концов мораль фильмов Триера — это отдельный вид искусства.

Также была и третья группа людей. В ней в основном были профессионалы — критики, которых сложно чем-то удивить.

Возможно, слова одного из них позже привёл Сетудех, описывая ситуацию, когда люди начали аплодировать во время титров.

«Они будут хлопать чему угодно», — сказал его сосед по ряду.

Фильм «Дом, который построил Джек» стал для Триера своего рода триумфальным возвращением в Канны. Режиссёр не представлял здесь свои работы в течение 7 лет.

Стоит отметить, что это не было его прихотью, причиной длительного перерыва стало решение организаторов, которые в 2011 году объявили скандального кинодеятеля персоной нон грата из-за его шутки о симпатии к Гитлеру.

После Триер, конечно, извинился за свой неуместный юмор, но было уже поздно.