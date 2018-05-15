Тест: вспомните роли «королевы экрана» Гундаревой

15 мая 2005 года от нас ушла замечательная актриса Наталья Гундарева . Она царила в кинематографе и на сцене Московского академического театра имени Маяковского, будучи по-настоящему народной актрисой.

Наталья родилась в Москве 28 августа 1948 года, в семье инженеров. Отец работал инженером на заводе малолитражных автомобилей, мать — инженером-проектировщиком в конструкторском бюро ЦНИИ строительства торговых и промышленных зданий.

Наталья собиралась продолжить родительскую профессию, а в 10 классе даже начала работать чертежницей, хотя и увлекалась театром.

После выпуска Гундарева выбрала театр имени Майковского, несмотря на то, что несколько лет главный режиссер театра Андрей Гончаров давал актрисе только маленькие роли. Такая уверенность в себе и в режиссере оправдала себя. В 1974 году Гундарева с блеском исполнила роль Липочки в пьесе "свои люди — сочтемся". О ней заговорила вся Москва.

Кинематограф сделал актрису по-настоящему знаменитой, при этом она была одинаково убедительна и в роли аристократок, и в роли простых женщин из народа.

В 1999 году Наталья, всегда требовательная к себе, резко сбросила вес и решилась на пластическую операцию, что негативно повлияло на ее самочувствие. В июле 2011 года из-за аномальной жары она перенесла ишемический инсульт. Через год она смогла переехать домой, но полностью оправиться так и не успела.

15 мая 2005 года Наталья Гундарева умерла в больнице Св. Алексия из-за повторного геморрагического инсульта. Актриса похоронена на Троекуровском кладбище Москвы.