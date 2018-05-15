9 сериалов, признанных ценителями фантастики

Премию «Сатурн» называют отдушиной для гиков, «исправляющей ошибки „Оскара“. Раз в год ее вручает Академия научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов за достижения в этой области.

Мы выбрали все сериалы, которым когда-либо вручалась фантастическая премия, и картина получилась любопытная. Ребята в жюри „Сатурна“ всецело преданны любимому жанру, но иногда довольно непредсказуемы. Например, когда вручают фантастическую премию криминальному сериалу.

Остаться в живых

Lost, 2004−2010

13 наград

Остаться в живых

Сериал о людях, выживших в авиакатастрофе и спасшихся на загадочном острове, стал настоящим хитом телевидения. Он держал в напряжении зрителей на протяжении шести лет, подсовывая загадки одну за другой, а потом выдавая неожиданные разгадки. Интригу держали до самой последней серии. Финальный эпизод вызвал у зрителей весьма противоречивые чувства, но сериал все равно остался важным событием в истории.

Во все тяжкие

Breaking Bad, 2008−2013

12 наград

Во все тяжкие

Рассказ о медленном превращении школьного учителя химии в преступника открыл собой эпоху сюжетных сериалов, которые по глубине содержания соревнуются с большим кино. Сюжет здесь отточен настолько филигранно, что серию проглатываешь за серией, не находя сил остановиться.

Ходячие мертвецы

The Walking Dead, 2010−2016

11 наград

Ходячие мертвецы

Начинавшийся как зомби-апокалипсис сериал „Ходячие мертвецы“ к последним сезонам перешел в стадию постапокалипсиса. Сначала герои пачками гибли в хрупких челюстях зомби, сейчас это уже не самая большая проблема выживших. Гораздо страшнее люди, которые хотят себе благоденствия за чужой счет.

Сейчас сериал находится в явном кризисе, ошибки сценария обошлись проекту резким падением зрительского интереса. Впрочем, телеканал АМС не теряет надежды и продлил шоу на девятый сезон.

Баффи — истребительница вампиров

Buffy the Vampire Slayer, 1997−2003

9 наград

Баффи — истребительница вампиров

В 90-е годы школьники сломя голову неслись домой, чтобы посмотреть новую серию о том, как другая школьница сражается с вампирами. Этот сериал — символ старых-добрых времен, когда вампиры были плохими, а охотники на вампиров — хорошими.

Грань

Fringe, 2008−2013

8 наград

Грань

Молодой агент ФБР Оливия Данэм, безумный ученый Уолтер Бишоп и его сын Питер расследуют странные события, типа левитации, телепатии, невидимости и прочей антинаучной суеты.

Звездный крейсер Галактика

Battlestar Galactica, 2004−2009

7 наград

Звездный крейсер Галактика

История „Звездного крейсера“ началась еще в 1978 году, и с многочисленными перезапусками, полнометражками и спин-оффами существовала до 2010 года. Понятно, что сюжеты о борьбе людей с сайлонами продержалась в эфирах США и Великобритании столько лет не из простой любви к искусству.

Декстер

Dexter, 2006−2013

6 наград

Декстер

Декстер — социопат и очень-очень любит убивать. Его приемный отец вовремя распознает общественно неприемлемые наклонности ребенка и направляет эту темную энергию в русло наказания преступников. Тайный убийца тишком ликвидирует бандитов, ушедших от правосудия.

У сериала гигантская армия поклонников, так что он умудрился просочиться и в фантастическую премию „Сатурн“.

Звёздные врата: SG-1 Stargate SG-1, 1997−2007

5 наград

На Земле есть замечательные порталы, которые соединяют между собой планеты Млечного Пути. Команда SG-1 исследует далекие миры и ищет союзников для борьбы со змееподобной инопланетной расой, которая любит порабощать людей.

Начало франшизе, включающей в себя полнометражный фильм и несколько сериалов, положил Роберт Эммерих в 1994 году фильмом „Звездные врата“.

Тайны Смолвиля

Smallville, 2001−2011

2 награды

Тайны Смолвиля

Десятисезонный сериал о том, в каких условиях формировалась личность будущего Супермена, а пока просто необычного подростка Кларка Кента, который живет в провинциальном городке Смолвиль.