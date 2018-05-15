9 сериалов, признанных ценителями фантастики 

Премию «Сатурн» называют отдушиной для гиков, «исправляющей ошибки „Оскара“. Раз в год ее вручает Академия научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов за достижения в этой области.
Мы выбрали все сериалы, которым когда-либо вручалась фантастическая премия, и картина получилась любопытная. Ребята в жюри „Сатурна“ всецело преданны любимому жанру, но иногда довольно непредсказуемы. Например, когда вручают фантастическую премию криминальному сериалу.
Остаться в живых
Lost, 2004−2010
13 наград
Остаться в живых
Сериал о людях, выживших в авиакатастрофе и спасшихся на загадочном острове, стал настоящим хитом телевидения. Он держал в напряжении зрителей на протяжении шести лет, подсовывая загадки одну за другой, а потом выдавая неожиданные разгадки. Интригу держали до самой последней серии. Финальный эпизод вызвал у зрителей весьма противоречивые чувства, но сериал все равно остался важным событием в истории.
Во все тяжкие
Breaking Bad, 2008−2013
12 наград
Во все тяжкие
Рассказ о медленном превращении школьного учителя химии в преступника открыл собой эпоху сюжетных сериалов, которые по глубине содержания соревнуются с большим кино. Сюжет здесь отточен настолько филигранно, что серию проглатываешь за серией, не находя сил остановиться.
Ходячие мертвецы
The Walking Dead, 2010−2016
11 наград
Ходячие мертвецы
Начинавшийся как зомби-апокалипсис сериал „Ходячие мертвецы“ к последним сезонам перешел в стадию постапокалипсиса. Сначала герои пачками гибли в хрупких челюстях зомби, сейчас это уже не самая большая проблема выживших. Гораздо страшнее люди, которые хотят себе благоденствия за чужой счет.
Сейчас сериал находится в явном кризисе, ошибки сценария обошлись проекту резким падением зрительского интереса. Впрочем, телеканал АМС не теряет надежды и продлил шоу на девятый сезон.
Баффи — истребительница вампиров
Buffy the Vampire Slayer, 1997−2003
9 наград
Баффи — истребительница вампиров
В 90-е годы школьники сломя голову неслись домой, чтобы посмотреть новую серию о том, как другая школьница сражается с вампирами. Этот сериал — символ старых-добрых времен, когда вампиры были плохими, а охотники на вампиров — хорошими.
Грань
Fringe, 2008−2013
8 наград
Грань
Молодой агент ФБР Оливия Данэм, безумный ученый Уолтер Бишоп и его сын Питер расследуют странные события, типа левитации, телепатии, невидимости и прочей антинаучной суеты.
Звездный крейсер Галактика
Battlestar Galactica, 2004−2009
7 наград
Звездный крейсер Галактика
История „Звездного крейсера“ началась еще в 1978 году, и с многочисленными перезапусками, полнометражками и спин-оффами существовала до 2010 года. Понятно, что сюжеты о борьбе людей с сайлонами продержалась в эфирах США и Великобритании столько лет не из простой любви к искусству.
Декстер
Dexter, 2006−2013
6 наград
Декстер
Декстер — социопат и очень-очень любит убивать. Его приемный отец вовремя распознает общественно неприемлемые наклонности ребенка и направляет эту темную энергию в русло наказания преступников. Тайный убийца тишком ликвидирует бандитов, ушедших от правосудия.
У сериала гигантская армия поклонников, так что он умудрился просочиться и в фантастическую премию „Сатурн“.
Звёздные врата: SG-1 Stargate SG-1, 1997−2007
5 наград
На Земле есть замечательные порталы, которые соединяют между собой планеты Млечного Пути. Команда SG-1 исследует далекие миры и ищет союзников для борьбы со змееподобной инопланетной расой, которая любит порабощать людей.
Начало франшизе, включающей в себя полнометражный фильм и несколько сериалов, положил Роберт Эммерих в 1994 году фильмом „Звездные врата“.
Тайны Смолвиля
Smallville, 2001−2011
2 награды
Тайны Смолвиля
Десятисезонный сериал о том, в каких условиях формировалась личность будущего Супермена, а пока просто необычного подростка Кларка Кента, который живет в провинциальном городке Смолвиль.