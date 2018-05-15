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Число показов «Летнего кинотеатра» в Подмосковье выросло более чем в 2 раза за 3 сезона
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Число показов «Летнего кинотеатра» в Подмосковье выросло более чем в 2 раза за 3 сезона 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В 2018 году в рамках проекта «Летний кинотеатр» в Подмосковье планируют организовать 350 показов фильмов, что более чем в два раза превышает этот показатель в 2016 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.
Новый сезон проекта «Летний кинотеатр» в парках Подмосковья стартует 18 мая. Этот проект будет проводиться третий сезон подряд.
«Дебютировал проект в Год кино в 2016 году. Тогда «Летние кинотеатры» были открыты на 31 площадке в 21 муниципальном образовании. В 2016 году состоялся 141 кинопоказ, в которых участвовали 50 тысяч зрителей. В 2018 году планируется, что кинопоказы пройдут более чем на 50 площадках в 42 муниципальных образованиях. Запланировано 350 кинопоказов, которые посетят 65 тысяч зрителей», — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.
В этом году проект стартует в новом парке Реутова «Фабричный пруд». Он открылся в ноябре 2017 года после реконструкции по губернаторской программе «Парки Подмосковья». Открытие сезона кинопоказов под открытым небом приурочено к чемпионату мира по футболу. Фильмом открытия станет спортивная драма о футболе «Тренер» — режиссерский дебют заслуженного артиста России Данилы Козловского.
Специальными гостями открытия нового сезона проекта «Летний кинотеатр» 18 мая станут заслуженный тренер России, главный тренер сборной России по футболу (2015 — 2016) Леонид Слуцкий, выступивший одним из главных консультантов фильма «Тренер», заслуженный мастер спорта России, чемпион России 2004 года, нападающий сборной России по футболу (2002 — 2010) Дмитрий Сычев, исполнивший одну из ролей в картине, телеведущий, спортивный комментатор (1996 — 2014), продюсер Василий Соловьев, который выступит в роли ведущего мероприятия.
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