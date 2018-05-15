Дудь снял фильм об Алексее Балабанове

«Считается, что если ты не славишь все, что происходит в России, а говоришь о ее проблемах, то ты Россию не любишь. Но это — бред. Балабанов очень любил нашу страну и особенно наших людей, поэтому никогда не боялся говорить об их недостатках», — говорит Дудь в начале фильма.

Алексей Балабанов скончался 18 мая 2013 года на 55-м году жизни от сердечного приступа. Последний прижизненный материал о режиссере можно прочитать здесь.

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