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Дудь снял фильм об Алексее Балабанове
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Дудь снял фильм об Алексее Балабанове 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Автор Youtube-канала «вДудь» Юрий Дудь снял выпуск, посвященный годовщине смерти режиссера Алексея Балабанова. Журналисту удалось взять интервью у вдовы режиссера Надежды Васильевой, а также продюсера Сергея Сельянова, который долгие годы сотрудничал с Балановым, сына Петра Балабанова и актрисы Агнии Кузнецовой, снявшейся в картине «Груз-200».
«Считается, что если ты не славишь все, что происходит в России, а говоришь о ее проблемах, то ты Россию не любишь. Но это — бред. Балабанов очень любил нашу страну и особенно наших людей, поэтому никогда не боялся говорить об их недостатках», — говорит Дудь в начале фильма.
Алексей Балабанов скончался 18 мая 2013 года на 55-м году жизни от сердечного приступа. Последний прижизненный материал о режиссере можно прочитать здесь.
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