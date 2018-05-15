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Ингеборга Дапкунайте назвала Джона Малковича своим учителем. ЭКСКЛЮЗИВ
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Ингеборга Дапкунайте назвала Джона Малковича своим учителем. ЭКСКЛЮЗИВ 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Актриса Ингеборга Дапкунайте в эксклюзивном интервью телеканалу «МИР» рассказала, кого считает своим учителем.
По ее словам, чаще всего она сталкивалась на работе с голливудским актером и режиссером Джоном Малковичем.
«Мы работали, уже не помню, семь-восемь раз. Получается, что я ни с кем столько раз не работала и он ни с кем столько раз не работал», — сказала Дапкунайте.
У него актриса научилась «очень многому». «От деликатности общения (если мне удалось этому научиться) до невероятной преданности делу», — рассказала артистка.
При этом она отметила, что «таланту научиться нельзя».
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