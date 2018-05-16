Кинокритик расскажет в библиотеке Останкина о современном кино

Лекция «Кино эпохи постправды. Реальность и документ» пройдет в Библиотеке ремесел 17 мая. Журналист и кинокритик Алиса Таёжная предложит посетителям обсудить современно кино. Данная лекция откроет месячный цикл «Кино прямо сейчас», сообщили в пресс-службе Централизованной библиотечной системы СВАО.

— Вместе со слушателями лектор проанализирует, как режиссеры работают с массивом исторической информации и вопросами достоверности источника, используя в своих картинах дневники и путевые записи, полевые исследования, интервью и персональный взгляд на историю, — пояснили там.

Лекция начнётся в 20.00; на нее приглашают всех желающих от 16 лет. Напомним, Библиотека ремесел находится на ВДНХ в павильоне №47. (иб)