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Кинокритик расскажет в библиотеке Останкина о современном кино
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Кинокритик расскажет в библиотеке Останкина о современном кино 

Управа Останкинского района 42 минуты назад
Фото: Управа Останкинского района
Лекция «Кино эпохи постправды. Реальность и документ» пройдет в Библиотеке ремесел 17 мая. Журналист и кинокритик Алиса Таёжная предложит посетителям обсудить современно кино. Данная лекция откроет месячный цикл «Кино прямо сейчас», сообщили в пресс-службе Централизованной библиотечной системы СВАО.
— Вместе со слушателями лектор проанализирует, как режиссеры работают с массивом исторической информации и вопросами достоверности источника, используя в своих картинах дневники и путевые записи, полевые исследования, интервью и персональный взгляд на историю, — пояснили там.
Лекция начнётся в 20.00; на нее приглашают всех желающих от 16 лет. Напомним, Библиотека ремесел находится на ВДНХ в павильоне №47. (иб)
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