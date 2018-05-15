Нарусова рассказала о фильме Собчак про отца

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова рассказала о фильме дочери «Дело Собчака», показ которого пройдёт 15 мая в Каннах. Отмечается, что эта кинокартина является её программным заявлением.

Нарусова назвала этот фильм «большим». По её словам, картина рассказывает о том, как были утрачены демократические ценности, которые заложил Анатолий Собчак

«Фильм об утраченных демократических ценностях, которые её отец заложил. И это видно на афише фильма: маленькая девочка прижимается к отцу и смотрит со страхом вперед. Эта девочка — Ксения», — пояснила сенатор в беседе с Dailystorm.ru.

Также она рассказала о двойном смысле названия фильма. С одной стороны дело Собчака — это история его карьеры в сфере политики и травли, а с другой — призвание, которое продолжает его дочь Ксения.