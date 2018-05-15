Собчак назвала цель фильма об отце 

КАНН, 15 мая — РИА Новости. Ксения Собчак в документальном фильме «Дело Собчака» поставила цель рассказать правдивую историю своего отца, сообщила телеведущая на презентации фильма в российском павильоне Роскино.
"В этом фильме я хотела рассказать правдивую историю моего отца. Дело в том, что новое поколение уже не помнит, кто такой Анатолий Собчак. Это или отец Ксении Собчак или человек, который когда-то работал с Путиным. То есть это такая каша в голове, которая не отражает масштабы личности моего отца. Я хотела сохранить память о нем", — сказала Собчак.
По ее словам, в фильме объясняются многие события из истории современной России. «Главное, чего мы добивались, — это не навязывать какую-то точку зрения. Это настоящая драма, история настоящей дружбы и настоящего предательства», — отметила она.
Собчак добавила, что она надеется на хорошую прокатную судьбу фильма. Премьера картины состоится 12 июня.
Документальный фильм «Дело Собчака» Веры Кричевской о политической судьбе первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака поднимает самые различные темы — об отношениях Собчака с первым президентом РФ Борисом Ельциным, о назначении Владимира Путина помощником мэра, о здоровье градоначальника, поражении Собчака на губернаторских выборах в 1996 году. В фильм также вошли записи бесед с российскими политиками Анатолием Чубайсом, Алексеем Кудриным, Борисом Немцовым, нынешним главой Росгвардии Виктором Золотовым, работавшим с Собчаком, а также руководителем администрации президента Ельцина Валентином Юмашевым.