Собчак назвала цель фильма об отце

КАНН, 15 мая — РИА Новости Ксения Собчак в документальном фильме «Дело Собчака» поставила цель рассказать правдивую историю своего отца, сообщила телеведущая на презентации фильма в российском павильоне Роскино.

"В этом фильме я хотела рассказать правдивую историю моего отца. Дело в том, что новое поколение уже не помнит, кто такой Анатолий Собчак . Это или отец Ксении Собчак или человек, который когда-то работал с Путиным . То есть это такая каша в голове, которая не отражает масштабы личности моего отца. Я хотела сохранить память о нем", — сказала Собчак.

По ее словам, в фильме объясняются многие события из истории современной России. «Главное, чего мы добивались, — это не навязывать какую-то точку зрения. Это настоящая драма, история настоящей дружбы и настоящего предательства», — отметила она.

Собчак добавила, что она надеется на хорошую прокатную судьбу фильма. Премьера картины состоится 12 июня.