Голливудская дива нового времени — Марго Робби

Несколько лет назад мировая кинематографическая общественность встрепенулась появлением актрисы Марго Робби . 27-летняя блондинка, обладающая внешними данными голливудской дивы не боится быть некрасивой в кадре. Красота и талант вкупе открывают актрисе широкие профессиональные возможности, которыми она умело пользуется последние годы. Киноафиша рассказывает, почему необходимо запомнить имя новой звезды, если вы не сделали этого до сих пор.

На 2018 год в фильмографии Марго Робби всего двадцать проектов, что кажется странным из-за серьезной популярности, настигнувшей актрису в последние годы. Для сравнения, в ближайшем будущем номинантка на премию «Оскар» подписана на участие аж в девяти проектах. Робби ворвалась в Голливуд быстро и уверенно, но это не было случайностью, актриса много и упорно работала и в родной Австралии.

В Австралии

Когда речь идет об этой девушке, кажется, что знакомство с ней на экране произошло уже очень давно. И это подтверждается фактом: в начале 2000-ых актриса исполнила пару эпизодов на телевидении, после чего в 2008 получила большую роль в австралийской мыльной опере «Соседи» — в одном из самых популярных проектов страны. На территории родной Австралии Робби стала популярной уже в то время и даже была номинирована на местную премию «Loggie Awards».

Кадр из сериала «Пэн Американ»

Где была Марго до Волка?

После переезда в Лос-Анджелес все продолжило складываться весьма неплохо. Робби получает роль стюардессы в сериале о шестидесятых «Пэн Американ» и снимается в нем на протяжении сезона. Следующая работа ждет австралийку в фантастическом фильме Ричарда Кёртиса «Бойфренд из будущего» — отличный старт для начинающей актрисы, приехавшей из другой страны.

Наоми от Марго Робби

В том же 2013 году происходит настоящий взлет в карьере Робби. На экраны выходит новый фильм легендарного Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-Стрит». Робби сыграла в нем жену героя Леонардо Ди Каприо . Картина получила пять номинаций на премию «Оскар» и была названа лучшей работой Скорсезе после «Славных парней». Сама Робби стала открытием года — дерзкое, бесстрашное, необычайно сексуальное исполнение роли модели Наоми выдвинуло актрису на первые строчки мужских хит-парадов. Но и критика не остается в стороне, что является в данном случае вполне закономерным. Роль типичной стервы грозит для ее исполнительницы возможным появлением штампов, но Робби сломает эту систему в своих следующих работах, меняясь до неузнаваемости каждый раз.

Кадр из фильма «Волк с Уолл-Стрит»

Жена главного героя Наоми вышла у актрисы неоригинальной, но типически очень точной. Истеричная избалованная женщина, каждая реакция которой есть фееричный всплеск эмоций, оформленный Робби в зудящий надоедливый звон крика и слёз. При этом Марго удивительным образом работает на контрасте, чередуя милость и дерзость, образ душки и стервы легко, по щелчку пальца. Она непринужденно раздевается перед камерой и так же просто справляется с эмоциональной ссорой, и на этом демонстрация разноплановости актрисы Марго Робби только начинается.

В 2015 году на экраны выходит историческая драма «Французская сюита», в которой Робби исполняет одну из второстепенных ролей. Там же она знакомится со своим будущим супругом ассистентом режиссера Томом Экерли. К этому времени личная жизнь Марго Робби волнует массы не меньше, чем ее фильмография, которая в свою очередь стремительно пополняется новыми работами.

Фокусы и биты

В этом же году выходит криминальная трагикомедия «Фокус», в которой Робби изящно проворачивает аферы с Уиллом Смитом , затем антиутопия «Z — значит Захария», для роли в которой актриса преображается в брюнетку. Многообразие жанров очевидно привлекает Робби, еще одна звездная ее работа — роль Харли Квинн в супергеройском боевике «Отряд самоубийц». Сам фильм получил множество отрицательных отзывов критики и был номинирован на антипремию «Золотая малина», хотя Марго Робби опять блистала на экране.

Кадр из фильма «Отряд самоубийц»

Как уже было выяснено, актриса замечательно справляется с противоречивыми персонажами, живущими на гранях. Сумасшедшая подружка Джокера — абсолютно ее роль. Безумный взгляд и невероятное обаяние, детская непосредственность и женственная сексуальность — вновь стопроцентное попадание в образ.

После Харли Квинн

Марго Робби — настоящая голливудская дива. Феноменальный случай, когда необычайная красота сопровождается ярким талантом. Ее не стыдно назвать новой Мэрилин Монро или Анджелиной Джоли , заданный ею уровень первоклассен.

Своей центральной работой в кино Робби ошеломляет публику. Идеальная красотка играет брутально-нелепую дурнушку Тоню Хардинг — американскую чемпионку по фигурному катанию в фильме «Тоня против всех». Она не боится быть некрасивой в кадре и становится такой буквально. Результат — номинация на премию «Оскар» и множество других премий. Работа сильная не только потому, что Робби продемонстрировала себя как актрису бесстрашную, готовую к физическим подвигам ради роли (Марго упорно тренировалась на коньках), но и потому, что она сыграна очень достоверно, тонко и по-настоящему. Ее героиня вызывает противоречивые чувства: жалость, непонимание, злость — конечно, это результат отличной работы актрисы, вложившейся в роль, не жалея себя.

В ближайшем будущем поклонников Марго Робби ждет «Конченая», где актриса предстанет перед глазами публики в нескольких ролях. Так же ожидается новый фильм Квентина Тарантино , где 27-летняя австралийка исполнит главную женскую партию.

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