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«Визави с миром». Юрий Грымов о ММКФ, театре и российском кино
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«Визави с миром». Юрий Грымов о ММКФ, театре и российском кино 

РИА Новости 20 минут назад
«Визави с миром». Юрий Грымов о ММКФ, театре и российском киноРечь в программе также пойдет о том, с чем связано появление в последнее время немалого количества российских фильмов спортивной тематики и какие тенденции современного театра можно назвать наиболее перспективными. Кроме того, гость программы расскажет о международной жизни театра «Модерн», об участии театра в фестивалях и зарубежных гастролях, а также о том, существует ли «кризис» театра, и почему по-прежнему режиссеры обращаются к классикам литературы.
Гость программы: художественный руководитель студии «ЮГ» и театра «Модерн» Юрий Грымов.
Ведущий: Армен Оганесян.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — «ВКонтакте».
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!
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