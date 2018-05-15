«Визави с миром». Юрий Грымов о ММКФ, театре и российском кино

«Визави с миром». Юрий Грымов о ММКФ, театре и российском киноРечь в программе также пойдет о том, с чем связано появление в последнее время немалого количества российских фильмов спортивной тематики и какие тенденции современного театра можно назвать наиболее перспективными. Кроме того, гость программы расскажет о международной жизни театра «Модерн», об участии театра в фестивалях и зарубежных гастролях, а также о том, существует ли «кризис» театра, и почему по-прежнему режиссеры обращаются к классикам литературы. Гость программы: художественный руководитель студии «ЮГ» и театра «Модерн» Юрий Грымов. Ведущий: Армен Оганесян У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — «ВКонтакте». Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!