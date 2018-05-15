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Волгоградцам расскажут о партизанах Франции и о визитах Шарля де Голля
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Волгоградцам расскажут о партизанах Франции и о визитах Шарля де Голля 

v1.ru 39 минут назад
Фото: v1.ru
В четверг, 17 мая, в библиотеке имени Горького в Волгограде откроется выставка «Сталинград в судьбе Франции», на которой волгоградцы узнают о взаимоотношениях Франции и Царицына, об их сотрудничестве в период Второй мировой войны, о французских партизанских отрядах под названием «Сталинград», а также о визитах Шарля де Голля и Франсуа Миттерана в Волгоград и награждении города Орденом Почетного Легиона.
— Выставка уже была представлена в Париже, ее посетили больше 10 тысяч человек, которые оставили сотни восторженных отзывов. Сейчас французский вариант выставки экспонируется в Страсбурге, — рассказали V1.ru в библиотеке имени Горького. — Российская экспозиция будет представлена в Москве, еще ведутся переговоры о демонстрации выставки в некоторых городах Европы.
Известный французский журналист, кавалер российского Ордена Дружбы Дмитрий Кошко в эти дни снимает фильм под рабочим названием «Сталинград в судьбе Франции». Его главными героями станут ветераны Великой Отечественной войны, молодежь России и Франции, а также известные жители Волгограда.
— Я хочу передать в фильме дыхание истории, и подчеркнуть ее значение для нашей будущей жизни. И, конечно, я хочу показать современный Волгоград — как город, в который стоит приехать отдохнуть и в котором приятно просто провести время, особенно на Волге.
Посмотреть фильм Дмитрий Кошко волгоградцы смогут на русском и французском яхыках. О премьере V1.ru обязательно предупредит читаталей.
Выставка «Сталинград в судьбе Франции» откроыется в библиотеке имени Горького 17 мая в 13:00.
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