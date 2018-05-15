Ещё
Спайк Ли рассказал о ядерном чемоданчике президента США
Далее:
Читайте также:
Ещё

Спайк Ли рассказал о ядерном чемоданчике президента США 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: Газета.Ru
Режиссер Спайк Ли на посвященной его новому фильму «Черный клановец» пресс-конференции рассказал журналистам о гуманитарной миссии картины.
"Черный клановец" участвует в основном конкурсе Каннского фестиваля и повествует о том, как полицейский-афроамериканец решает проникнуть под прикрытием в ультраправую организацию Ку-клукс-клан.
"Это ерунда, что это касается только Америки, но всего мира, и нам нужно проснуться, и мы не можем молчать. Это касается не белых, черных, коричневых, а всех нас. Мы живем на этой планете, и у этого парня в Белом доме есть код к ядерному оружию", — поделился Ли.
По словам Ли, во время встречи с Бараком Обамой режиссер заметил у тогда занимавшего пост президента США политика в машине «ядерный чемоданчик».
"Другой (чемоданчик) в Северной Корее, третий — в России. Что вообще происходит? И этот фильм для меня тревожный звонок, потому что мы все живем иллюзиями, в то время как в мире происходит то, что происходит, и ложь выдают за правду", — цитирует режиссера РИА «Новости».
Ранее стало известно, что с показа нового фильма Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек» в Каннах ушло сразу сто человек.
Газета.Ru: последние новости
"Мстители" удерживают топ кассовых сборов в России Мэрил Стрип сыграет в фильме Содерберга о "панамском досье" Жан Рено снимется в российско-узбекском фильме о Ходже Насреддине
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте актера в гриме
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах306
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру13
Изначальные концовки известных советских фильмов6
Что цензура вырезала из фильма «Экипаж»58
Видео
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
02:56
Гайдай залил продукты керосином на съемках
Кино
05:38
Как Disney тревожит взрослых в мультиках
Кино
02:57
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал
Кино
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
06:51
В смерть этих знаменитостей мало кто поверил
Кино
10:32
Почему пропадают дети из кино
Кино
04:37
Как журналисты конфузятся в прямом эфире
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение