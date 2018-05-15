«Человек из стали 2» с Генри Кавиллом может выйти в 2020 году 

Студия Warner Bros. не сдается и продолжает работать над новыми проектами в рамках киновселенной DCEU, пусть теперь, наученная горьким опытом, и без официальных анонсов. Неофициально же стало известно, что студия рассчитывает уже в следующем году начать съемки сиквела «Человека из стали» — и выпустить новую главу приключений Супермена в 2020.
Не так давно Генри Кавилл в очередном интервью намекал, что не против вернуться к роли Супермена — чем скорее, тем лучше, и, похоже, желание актера исполнится совсем скоро. По слухам, Warner Bros. хочет начать производство сиквела в первом квартале 2019 с прицелом на премьеру в 2020 году.
До официального анонса «Человека из стали 2» еще очень далеко, хотя в последнее время ходили слухи, что в фильме потенциально заинтересованы режиссеры Мэттью Вон («Kingsman») и Кристофер МакКуорри («Миссия невыполнима 6»). Возможно, какое-то официальное подтверждение от Warner Bros. по поводу будущего Супермена мы получим в июле, на Comic-Con в Сан-Диего — тем более что теперь, когда Marvel отказалась от участия в CDCC 2018, у Warner Bros. есть все шансы наделать немало шума своими анонсами. попкорнnews