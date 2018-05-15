Губернатор Волгоградской области встретился с маленькими героями 

В волгоградском интерактивном музее «Россия — моя история» состоялась встреча Андрея Бочарова с участниками всероссийского форума «Маленькие герои».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, на ней присутствовали дети из разных регионов России, которые, несмотря на свой юный возраст, проявили мужество в сложных жизненных ситуациях. Глава региона рассказал ребятам об истории и развитии города-героя Волгограда, о проекте «Уроки Мужества», старт которому был дан в области. Кроме того, он поблагодарил родителей детей за их достойное воспитание. Для гостей запланированы экскурсии на Мамаев курган, музеи, новый стадион, встречи с ветеранами, волонтерами, поисковиками. Отметим, о детях, пришедших на помощь в трудную минуту, снят документальный фильм «Не время для героизма». В его основу легли реальные истории подвигов Кирилла Щукова, Полины Кузиной, Сармата Дулаева, Данилы Турецкова, Артема Родина, Евгения Морозова, Яны Табаковой. Этот фильм будет показан в выставочной программе 71-го Каннского международного кинофестиваля в номинации Short Film Corner.